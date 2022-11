AFM verduidelijkt wat een ‘incident’ is

Accountantsorganisaties hebben de plicht om die incidenten te melden bij de Autoriteit Financiële Markten, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf. In een document van 10 pagina’s verheldert de AFM wat zij verstaat onder een ‘incident’. Ook wordt verduidelijkt wat zij van een accountantsorganisatie verwacht als zich een incident voordoet.

Bij incidenten gaat het om situaties die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de integere uitoefening van het accountantsvak. Dit kan gaan om de verstrengeling van tegenstrijdige belangen, de betrokkenheid bij wetsovertredingen of het hebben van relaties met cliënten die het vertrouwen kunnen schaden. De melding stelt de AFM in staat om te beoordelen of de betrokken accountantsorganisaties hier op de juiste manier mee omgaan.

Maar wat is precies een incident? Dit geeft de wet niet exact aan. Uit gesprekken met de sector is de toezichthouder gebleken dat accountants een verduidelijking wensen. De AFM consulteerde daarom een herziene interpretatie. Uit de reacties bleek dat de geconsulteerde interpretatie op sommige aspecten nog beter onderbouwd en aangepast moest worden. Dit is nu gebeurd. Ook zijn er praktijkvoorbeelden opgenomen die betere handvatten geven. Daarnaast verduidelijkt de AFM wat zij van een accountantsorganisatie verwacht wanneer zich een incident voordoet. Hiervoor is naast de interpretatie ook een flyer opgesteld.

Passende maatregelen

Accountantsorganisaties hebben procedures voor het oppakken van ernstige incidenten. Het is belangrijk dat deze tijdig worden onderkend en dat passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen en herhaling te voorkomen. Dat kunnen kwaliteitsbevorderende- of herstelmaatregelen zijn, maar ook het uitvoeren van interne onderzoeken en een oorzakenanalyse.

Meteen melden bij de AFM

Een incident dat ernstige gevolgen kan hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf moet bovendien onverwijld gemeld worden bij de AFM. Een accountantsorganisatie hoeft niet eerst de resultaten van een onderzoek af te wachten.

Beoordeling AFM

De AFM beoordeelt elke incidentmelding en kijkt of accountantsorganisaties onder meer via de werking van hun intern toezicht, zélf verantwoordelijkheid nemen om incidenten te onderkennen, de juiste (beheers)maatregelen treffen én dat zij leren van incident. Een incident kan aanleiding geven tot verder onderzoek of, bij een overtreding, tot handhaving. De AFM erkent dat dergelijke incidenten soms niet te voorkomen zijn en dat het niet altijd eenvoudig is om er passend op te reageren.

Download hier het AFM-document.