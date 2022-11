BAM de grootste, Van Wanrooij meest winstgevend

Koninklijke BAM Groep is wederom de grootste bouwer van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse top-50 van vakblad Cobouw in samenwerking met PwC. De best renderende bouwbedrijven zijn huizenbouwers.

BAM noteerde vorig jaar een omzet van 7,3 mrd euro. De nummer twee, VolkerWessels, zit daar 1,1 mrd onder maar heeft met 2,7% wel een aanzienlijk hogere winstgevendheid dan BAM (0,2%). Daarbij dient te worden opgemerkt dat BAM in 2020 nog een verlies van 122 miljoen euro schreef. Van de top 5 is de nummer drie, Boskalis (omzet 3,0 mrd), met 5% het meest winstgevend. Het was een uitstekend jaar voor de onderneming, die werd overgenomen door investeerder HAL.

Huizenbouwers

De vijf best renderende ondernemingen van 2021 houden zich vooral bezig met woningbouw. Koploper is het Brabantse familiebedrijf Van Wanrooij met een netto winstmarge van ruim 17 procent en een omzet van 413 miljoen euro. Vorig jaar leverde het bedrijf veertienhonderd woningen af, in Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Andere bedrijven in de top-5 van hoogste winstmarge zijn projectontwikkelaar G. Tijhuis Holding, familiebedrijf Dijkstra Draisma, ontwikkelaar Ten Brinke en huisvestingsgroep Klok Holding. De winstmarges in de top-5 lopen van 9 tot 14 procent. De gemiddelde winstmarge in de Top-50 ligt op 3,4 procent.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van de bouwbedrijven varieert van 70,5% (G. Tijhuis Holding) tot Bouwen met Visie (13,5%). De gemiddelde solvabiliteit komt uit op 41%. Tijhuis kent ook de hoogste liquiditeit (5,64%). De Van Oord Groep heeft met 0,8% de laagste liquiditeit. Het branchegemiddelde is 1,7%. Van Oord en de A. Hak Groep zijn de enige bouwers die rode cijfers schrijven. Van Oord had een nettoresultaat van -4,1%. De A. Hak Groep maakte 2,5% verlies en kende een solvabiliteit van -7 procent.

Floreert

Met de winstmarges in de woningbouw wordt volgens Cobouw ‘andermaal duidelijk dat deze markt floreert als nooit tevoren’. De laagste winstmarges in de sector worden geboekt door bedrijven die zich bezighouden met de aanleg van infrastructuur. De vijftig grootste bouwbedrijven zagen hun omzet met ruim 6 procent stijgen naar ruim 37 miljard euro. Hun gezamenlijke winst was 1,27 miljard euro. Cobouw concludeert: ‘De sector beleeft bijzonder goede jaren.’