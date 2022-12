Met een forse omzetgroei – vooral in de controlepraktijk – wandelt de Jong & Laan de top tien binnen. ‘We kunnen de laatste jaren goed aan nieuwe klanten komen, zegt algemeen directeur Marco Lokhorst. ‘Dat maakte ik niet eerder zo mee.’

Het accountantskantoor uit het midden, noorden en oosten van het land kreeg er onder andere controleplichtige MKB-klanten bij die door de Big4-kantoren werden afgestoten. ’Prachtige klanten waarop we ook onze andere disciplines kunnen inzetten. Corporate finance en familieadvies profiteerden daar bijvoorbeeld flink van’, zegt Lokhorst. ‘Sinds 2021 is onze strategie om steeds meer disciplinair samen te werken aan klantendossiers. Niet alleen per vestiging, maar binnen een hele regio.’

Volgens Lokhorst kozen veel nieuwe klanten voor de Jong & Laan omdat het kantoor zich onderscheidt op it-gebied. ‘In de auditpraktijk maken we al enkele jaren op innovatieve wijze gebruik van data-analyse. We halen zaken uit de administratie die ondernemers zelf niet opmerken en die de bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Dat is waardevol. Vroeger zagen klanten die flink groeiden de controleverplichting als straf, waarvoor ze bovendien moesten betalen.’ Ook voor de samenstelpraktijk was het een goed jaar. ‘In 2020 investeerden we fors in automatiseringsoplossingen, waarmee we efficiënter konden werken en waarmee we ondernemers konden voorzien van prognoses. Die investeringen wierpen hun vruchten af in 2021.’

Belangrijk was ook dat de Jong & Laan relatief goed aan personeel kon komen, aldus Lokhorst. Het aantal fte’s groeide van 563 in 2020 naar 588 in 2021. Naast jonge professionals slaagt het kantoor erin ervaren mensen aan te trekken. ‘Een voordeel van deze regio is dat er niet zo veel accountantskantoren zijn die net als wij werken op een hoog kwaliteitsniveau. Daarnaast spreekt onze nuchtere, informele cultuur aan. We doen veel leuke dingen, tegelijkertijd kunnen mensen zich ontwikkelen.’ Ook houdt de Jong & Laan contact met collega’s die naar het bedrijfsleven vertrekken. ‘We zorgen dat de drempel laag is zodat ze – als ze spijt krijgen – makkelijk terug kunnen. Dat komt nog weleens voor.’

De Jong & Laan heeft als ambitie samen met private-equityinvesteerder Waterland door te groeien en uiteindelijk in het gat te springen tussen BDO (nr. 5) en Flynth (nr. 6). ‘Schaalvergroting is de enige manier om noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen.’ Vooral door overnames wil de Jong & Laan flink groeien. Het kleinschalige, persoonlijke karakter op de vestigingen blijft overeind, belooft Lokhorst, die laat weten dat de groeiambitie zorgt voor veel positieve energie. ‘Ik merk dat collega’s er graag de schouders onder zetten.’

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/