AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Een onlineboekhoudoplossing waarin ondernemer en accountant gemakkelijk kunnen samenwerken. Dat is de kracht van SB+, de softwareoplossing van het familiebedrijf en softwareleverancier AFAS. ‘We creëren steeds meer fans’, aldus manager productmanagement Mohamed Amri.

‘Veel boekhoudpakketten zijn óf heel praktisch voor ondernemers óf ideaal voor accountantskantoren. Het waren lange tijd twee gescheiden werelden’, zegt manager productmanagement Mohamed Amri. ‘Met SB+ springen we in een gat op de markt. We bieden een oplossing waarmee zowel ondernemers als accountants – afgestemd op hun behoeften – prettig administraties kunnen bijhouden.’ Voor ondernemers ontwikkelde AFAS een intuïtief programma. ‘De gemiddelde ondernemer heeft weinig kaas gegeten van boekhouden, hij wil graag snel en tijdig inzicht zonder dat hij daarvoor zelf veel moeite hoeft te doen. Hij wil offertes en/of facturen kunnen maken en versturen. Ook wil hij zien welke inkomsten en uitgaven zijn verwerkt en welke nog in de pijplijn zitten. Een goede ondernemer zit immers op zijn geld’, vertelt Amri.

Eén geïntegreerde oplossing

De accountant verwacht volgens AFAS iets heel anders van een boekhoudprogramma. Amri: ‘De professional beheert een groot aantal administraties en wil in een oogopslag zien hoe de administraties van zijn klanten ervoor staan en welke taken nog openstaan.’ Een groot pluspunt van SB+ is daarbij dat het een one-stop-shop is voor de boekhouding. ‘Het pakket biedt alle functies in één geïntegreerde oplossing. Er is een klantenportal, “Scan & Herken”, een klantenportal, een dashboard met kpi’s en een factuurprogramma. Veel kantoren maken gebruik van verschillende applicaties die aan elkaar zijn geknoopt. In de praktijk werkt dat niet altijd even soepel. Dit werkt kostenverhogend voor de ondernemer en de accountant. Medewerkers moeten vaak alsnog gegevens overtikken. Met SB+ hoeft dat niet. Daardoor heb je ook beter inzicht én overzicht.’ Accountantskantoren werken met SB+ niet alleen efficiënter, volgens Amri is de one-stop-shop-oplossing vooral ook een propositie met een scherpe, vaste prijs. ‘Voor een combinatie van losse applicaties is een kantoor vele malen duurder uit. Het tarief kunnen ze makkelijk verdisconteren in de dienstverlening.’

Flexibel samenwerken

Accountants en ondernemers kunnen met het boekhoudprogramma van AFAS bovendien prettig samenwerken. Die samenwerking kan voor elke klant anders zijn. Amri licht toe: ‘Sommige ondernemers willen volledig worden ontzorgd en laten alle financiële zaken aan de accountant over. Deze klanten zien enkel een dashboard met de financiële status van hun bedrijf. Andere klanten doen hun boekhouding zelf; zij hebben toegang tot het hele pakket en laten enkel de eindcontroles aan de accountant over. Alle tussenvormen zijn mogelijk’, aldus Amri. ‘Omdat het pakket flexibel is, kan de accountant ook tijdelijk meer financiële taken op zich nemen.’

Elk moment inzicht

AFAS biedt met SB+ realtime inzicht in de bedrijfsgegevens. ‘Er zijn nog veel ondernemers die één keer per maand, per kwartaal of zelfs één keer per jaar van hun accountant horen hoe hun bedrijf er financieel voorstaat’, vervolgt Amri. ‘Dat is niet wat de klant wil, hij wil elk moment van de dag inzicht. Met SB+ kan dat. Zelfs een Snicker die een ondernemer onderweg koopt bij het tanken wordt al direct afgeboekt. Met een foto van het bonnetje via de scan-app van AFAS – AFAS Link – rolt de uitgave zo de boekhouding in.’ SB+ kent verschillende slimmigheden. Amri: ‘Als een accountant regelmatig een terugkerende factuur wegboekt op een bepaalde journaalpost, stelt de software dat een volgende keer automatisch voor. Juist omdat de scan-en-herkenfunctie in het boekhoudprogramma is geïntegreerd, is er geen ruis tussen de functionaliteiten.’

Mohamed Amri: ‘Ondernemer wil elk moment van de dag inzicht’

Korte lijntjes

AFAS introduceerde SB+ een jaar geleden. Elke vier weken brengt AFAS een update uit. Om een voorbeeld te geven: het programma zet nu repeterende verkoopfacturen klaar voor vaste klanten. Het verbeteren van de software is volgens Amri mogelijk, omdat de lijntjes kort zijn bij AFAS. ‘Een kantoor weet bij wie het moet zijn als er iets is, bij grote softwareleveranciers is dat vaak lastiger. Omdat we een familiebedrijf zijn, ligt de focus op de langere termijn; we willen zoveel mogelijk fans van ons product creëren.’

Het is precies het moment waarop directeur Bas van der Veldt kort zijn gezicht laat zien tijdens het online-interview. Als zoon van medeoprichter Ton van der Veldt kwam hij op 19-jarige leeftijd het bedrijf binnen en nam in 2008 het stokje over. Samen met Arnold Mars, zoon van de tweede oprichter Piet Mars, runt hij sindsdien het softwarebedrijf. ‘Klanten kunnen erop vertrouwen dat wij geen rare capriolen uithalen of onredelijke prijsstijgingen doorvoeren. Bovendien, iedereen kent me, de telefoon zou hier roodgloeiend staan.’ Van der Veldt schetst hoe AFAS steeds meer harten verovert van accountants: ‘We maken niet alleen software, we geven de pakketten ook een ziel. We zijn betrokken, zetten ons serieus in om een product te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen van de accountant en de ondernemer. Er zijn genoeg klanten die voor onze software kiezen vanwege de organisatie die erachter zit.

De ceo doelt op het feit dat AFAS een goede werkgever wil zijn voor medewerkers. Dit jaar leverde dat opnieuw de titel Great Place to Work op: ‘Als medewerkers gelukkig zijn, doen zij alles voor de klant.’

AFAS is een familiebedrijf dat 26 jaar geleden werd opgericht. De software-leverancier in Leusden biedt oplossingen voor intern kantoorbeheer, zoals ERP, CRM, financiële administratie en HRM. AFAS richt zich op het midden- en kleinbedrijf en is vooral sterk in de accountancysector, de zakelijke dienstverlening, de zorgsector en het onderwijs.

Tekst: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/.