Belastingdienst introduceert meldpunt en contactkaart voor fiscaal dienstverleners

Om sneller en beter contact mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst twee nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld voor fiscaal adviseurs: een meldpunt en een contactkaart die moet zorgen dat vragen sneller op de juiste afdeling terechtkomen.

Duizenden fiscaal dienstverleners zoeken regelmatig met vragen contact met de Belastingdienst, aldus de fiscus. Voor hen is makkelijk het juiste kanaal vinden de belangrijkste wens, aldus John van Erp, programmamanager bij de Belastingdienst. ‘We horen dat fiscaal dienstverleners vaak moeilijk de juiste afdeling kunnen vinden of bereiken. Dat is vervelend voor hen, vooral als ze iets moeten regelen of weten. Als we fiscaal dienstverleners beter helpen, helpen we ook ondernemers bij hun belastingzaken.’

Meldknop voor urgente zaken

Fiscaal dienstverleners konden meedenken over de verbetering van de dienstverlening en daaruit rolden de nieuwe hulpmiddelen. Er komt op het Forum Fiscaal Dienstverleners een speciale meldknop onder het tabblad ‘contact’ oor fiscalisten die niet de juiste hulp kunnen vinden. Ze krijgen dan de mogelijkheid een formulier in te vullen, waarop de fiscaal dienstverlener ruimte heeft om uit te leggen waarom er snel hulp nodig is. ‘Binnen twee werkdagen neemt een accountmanager contact op’, belooft de Belastingdienst, die eraan toevoegt: ‘Het meldpunt is er niet voor élke hulpvraag.’ Het gaat alleen om specifieke gevallen. ‘Bijvoorbeeld als een casus meerdere middelen raakt en er sprake is van tijdsdruk. Het meldpunt dient als hulpknop voor urgente en complexe situaties.’

Routekaart

De contactkaart is een soort routekaart met een overzicht van de contactmogelijkheden bij de Belastingdienst. ‘Hier is ook de meldknop van het Meldpunt FD te vinden. Fiscaal dienstverleners komen via deze kaart makkelijker bij de juiste afdeling terecht. Zo kunnen zij hun vragen direct aan de juiste persoon stellen en hun klanten vlot van dienst zijn. De contactkaart is te vinden op Forum Fiscaal Dienstverleners.’