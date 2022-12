Einde collectiviteitskorting op zorgverzekering in 2023

De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen vervalt vanaf 1 januari 2023. Medewerkers die van deze korting gebruikmaken moeten nu de volledige premie betalen. Salarisadministrateurs moeten hiermee rekening houden bij het bepalen van de loonkosten.

De situatie nu: samen verzekerd via de werkgever

Een zorgverzekeraar kan met een werkgever afspraken maken voor korting op de premie, als medewerkers samen (collectief) een bepaalde zorgverzekering afsluiten. Dit doen ze bijvoorbeeld om goed werkgeverschap te tonen. De korting op de premie geldt ook voor vroegere medewerkers of gezinsleden van medewerkers.

De nieuwe situatie vanaf 1 januari 2023

De collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering stopt vanaf 1 januari 2023. De reden hiervoor is dat de korting voor een ongelijke verdeling zorgde. De korting wordt namelijk betaald door een verhoging van de premie voor andere verzekerden. Mensen die geen collectiviteitskorting via hun werk kunnen regelen, hebben daardoor een hogere premie. Zij betalen dus mee aan de korting van collectief verzekerden.

Zorgverzekeraars en collectiviteiten mogen nog wel afspraken maken over aanvullende verzekeringen. Het blijft voor zorgverzekeraars dus mogelijk om met werkgevers afspraken te maken.

Gebruik BSN van de medewerker

Als de werkgever de premie voor de verzekering van haar medewerkers betaalt, dan blijft de wet voor het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) gelden. De werkgever houdt de premie in op het loon van de medewerker en betaalt de zorgverzekeraar. Hierbij vermeldt de werkgever ter controle het BSN van de medewerker.

Hoge premiestijgingen voor collectief verzekerden

De zorgpremies gaan in 2023 flink omhoog. Uit onderzoek van Zorgwijzer blijkt dat de premies vergeleken met 2022 8% stijgen in 2023. Bijna 60 procent van alle Nederlanders is in 2022 collectief verzekerd. Voor hen pakt de premiestijging nog hoger uit, door het wegvallen van maximaal 5% korting op de basisverzekering. Ook is de verwachting dat de loonkosten voor de werkgever flink gaan stijgen. Zonder de collectiviteitskorting zijn de zorgpremies van de medewerkers een stuk hoger.

Medewerkers informeren

Maakt een werkgever gebruik van een collectieve zorgverzekering? Dan moet hij of zij medewerkers informeren over het wegvallen van de collectiviteitskorting. De maandelijkse kosten van medewerkers hierdoor gaan toenemen. Zo betaalt een gezin met twee kinderen jaarlijks € 340,- extra.

Bron: Sazas

