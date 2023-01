‘Nieuwe pensioenstelsel had afgelopen twintig jaar meer opgeleverd’

Als het nieuwe pensioenstelsel al twintig jaar geleden was ingevoerd, waren pensioengerechtigden nu veel beter af geweest. Dat stelt Aegon Asset Management, de vermogensbeheerder van het gelijknamige concern.

De invoering van de Wet toekomst pensioenen, voorzien voor 2027, leidt tot stevige discussies over risico’s en rendementen. Werknemers krijgen immers een invidividueel pensioenpotje dat sterker afhankelijk wordt van beleggingsresultaten en gepensioneerden kunnen hun uitkering maandelijks zien fluctueren. Minder zekerheid dus, maar volgens de Aegon-vermogensbeheerders, die hun bevindingen deelden met het FD, wekt een projectie op de afgelopen twee decennia vertrouwen: de uitkering van gepensioneerden zou met een derde tot bijna de helft zijn gegroeid, terwijl de gemiddelde gepensioneerde er in werkelijkheid sinds 2003 maar 10 procent op is vooruitgegaan. Dat komt volgens Aegon vooral doordat het beleggingsbeleid in het nieuwe stelsel meer is toegespitst op de leeftijd van de deelnemer.

Hoewel het verleden niet zomaar op de toekomst toegepast kan worden, denken de vermogensbeheerders dat de indicatie wel iets zegt, mede omdat de financiële crisis en de coronacrisis in de berekeningen zijn verwerkt. Die berekeningen zijn gebaseerd op data van DNB en ABP.

Bron: FD