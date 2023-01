Alfa voorziet afkoelende overnamemarkt in mkb, maar niet in accountancy

Alfa Consultants, het corporate financekantoor van Alfa Accountants en Adviseurs, verwacht dat de Nederlandse markt voor fusies en overnames in het mkb dit jaar wat afkoelt door renteontwikkelingen en inflatie. De interesse in accountantskantoren blijft echter groot, denkt Alfa.

De afgelopen twee jaren draaide de overnamemotor op volle toeren in het mkb, maar in 2023 is dat anders: ‘Rente en inflatie zetten de bedrijfswinsten van bedrijven onder druk. Dit leidt tot lagere waarderingen. Daarnaast bemoeilijkt de rentestijging en de grotere onzekerheid in de markt de financiering door banken en private-equitypartijen. Verwacht wordt dat in 2023 de waarderingen van mkb-bedrijven over het algemeen zullen dalen en het aantal transacties ten opzichte van 2021 en 2022 zal afnemen’, zo voorspelt Alfa-directeur corporate finance Frank van Ee.

Gunstige markt voor sommige sectoren

Anderzijds kunnen veel bedrijven vanwege personeelsgebrek nog moeilijk autonoom groeien. ‘De aandacht van mkb-bedrijven voor groei via overnames zal daardoor toenemen. Zeker in consoliderende markten door strategische kopers met een sterke balans. In sommige sectoren zou dit de prijzen van bedrijven daardoor zelfs kunnen opdrijven. Te denken valt daarbij aan bedrijven in de transportsector, de installatiebranche, maar bijvoorbeeld ook in de accountancymarkt en in de bouwsector. Voor sommige mkb-bedrijven is de markt daardoor op dit moment juist gunstig.’

In brede zin is er, ook vanuit het buitenland, nog altijd interesse in mkb-bedrijven, mede door de sterke stijging van het aantal investeringsmaatschappijen. ‘Vooral goed renderende bedrijven met groeipotentieel zijn nog steeds erg in trek. Tegelijk zien we in toenemende mate bedrijven die te kampen hebben met forse kostenstijgingen voor personeel, energie, grondstoffen en transport. Het onderscheid tussen bedrijven die goed zijn te verkopen en bedrijven die slecht zijn te verkopen neemt daardoor in 2023 naar verwachting toe.’

Digitale datarooms

Ook in de overnamemarkt schrijdt de digitalisering voort. Boekenonderzoeken (due diligence) vinden vrijwel altijd plaats met behulp van digitale datarooms, singaleert Alfa, dat als consultant bij een groot aantal transacties betrokken was het afgelopen jaar. De communicatie tijdens het proces gebeurt steeds meer via e-mail, videoconferencing en instant messaging. ‘Verder wordt ook de vervaardiging, het beheer en de ondertekening van de transactiedocumentatie steeds verder gedigitaliseerd via documentmanagementsystemen en e-signing. Zelfs voor het zoeken en vinden van geschikte overnametargets worden steeds vaker online platforms gebruikt waar vraag en aanbod van bedrijven bij elkaar wordt gebracht.’

Duurzaamheid

De aandacht voor duurzaamheid, oftewel de ESG-factoren, groeit ook bij fusies en overnames. ‘Naar verwachting zullen bedrijven zich steeds vaker de vraag stellen of hun M&A-strategie bijdraagt aan langetermijnwaardecreatie. Deze ontwikkeling zal ook zijn weerslag krijgen op de M&A-markt, bijvoorbeeld in de vorm van due diligence met aandacht voor ESG, en van invloed zijn op de waardering van bedrijven.’