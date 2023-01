Zzp’er verhoogt tarieven met gemiddeld 7,3 procent

Zzp’ers hebben de prijzen voor hun diensten en goederen het afgelopen jaar gemiddeld met 7,3 procent verhoogd, blijkt uit onderzoek van Tellow onder 12.000 Nederlandse zzp’ers. ‘In 2022 hebben zzp’ers daardoor relatief lagere winsten moeten noteren.’

Volgens het CBS zijn goederen en diensten in Nederland afgelopen jaar 11,6 procent duurder geworden: de zzp-tarieven houden dus geen gelijke tred. De aanbieder van boekhoudsoftware gebruikte de gegevens van ruim tienduizend freelancers om een index te ontwikkelen. ‘Hiervoor is gekeken naar de gemiddelde prijzen die betaald zijn voor dezelfde goederen en diensten in 2021 en 2022.’ De uitkomst is naast de door het CBS berekende Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) gelegd.

Onzekerheid

Zonder verdere prijsverhogingen zal de winst voor zzp’ers verder afnemen, verwacht Tellow. ‘De inflatie blijft vooral hoog vanwege de hoge energieprijzen, deze kosten worden doorberekend aan zzp’ers door hun leveranciers. Daarnaast zijn zzp’ers ook consumenten die te maken hebben met de hogere prijzen.’ CEO Thomas Vles denkt dat zzp’ers het vanwege de economische onzekerheid nu niet aandurven om de tarieven verder op te schroeven.