Oekraïense vluchtelingen en de loonbelasting: fiscus komt met toelichting

Ben je werkgever en wil je een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet je diens fiscale woonplaats vaststellen, zodat je weet welke loonbelastingtabel je moet toepassen. Misschien lukt het je op dit moment niet de fiscale woonplaats vast te stellen. Is de Oekraïense vluchteling tenminste 6 maanden in Nederland en geeft deze een verblijfplaats in Nederland aan je op? Dan mag je voor de loonheffingen aannemen dat deze verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. Je past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.

Fiscale woonplaats

Je moet voor iedere werknemer vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Met fiscale woonplaats bedoelt de Belastingdienst het volledige adres van de werknemer. Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. Je stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die jou als werkgever bekend zijn. Hierover lees je meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen. Je kunt het ‘Handboek Loonheffingen’ downloaden op de pagina ‘Loonheffingen’.

Waarom moet je de fiscale woonplaats vaststellen?

Welke loonbelastingtabel je moet toepassen voor een werknemer, hangt onder andere af van de fiscale woonplaats van die werknemer. Als je weet wat de fiscale woonplaats is, dan weet je ook het fiscale woonland. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een ‘derde land’. Oekraïne is zo’n derde land. Als je de tabel toepast voor werknemers die wonen in een derde land, verreken je minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland.

Welke loonbelastingtabel pas je toe voor Oekraïense vluchtelingen?

Dat hangt ervan af of je de fiscale woonplaats kunt vaststellen.

Je kunt de fiscale woonplaats vaststellen

Dan weet je ook het fiscale woonland. Je past de loonbelastingtabel toe die daarbij hoort:

Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan pas je de tabel toe voor een inwoner van een derde land.

Is het fiscale woonland Nederland? Dan pas je de tabel toe voor een inwoner van Nederland.

Je kunt de fiscale woonplaats níet vaststellen

Verblijft de werknemer al tenminste 6 maanden in Nederland? En heb je het volledige verblijfadres van de werknemer in Nederland? Dan mag je er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. Je past de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland.

In alle andere gevallen pas je het anoniementarief toe.

