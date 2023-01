Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 

De samenwerking tussen ondernemers en accountants beperkt zich niet tot het opstellen van een jaarrekening of het indienen van fiscale aangiften. Zeker tijdens een consolidatie heb je als accountant een belangrijke rol. Omdat consolideren veel handmatig werk vergt en veel tijd kost, is het de vraag hoe je je klant zo gericht mogelijk kunt adviseren tijdens dit proces. Voor hem stapelen de veranderingen zich immers op.

Bij een consolidatie komen twee of meer bedrijven samen om zo één enkel bedrijf te vormen. Dit komt veel voor bij een fusie, overname of samenwerking. Vaak is het doel grotendeels hetzelfde. Consolidaties leiden tot een verhoogde efficiëntie en productiviteit, vaak tegen lagere kosten en met betere schaalvoordelen. De accountant is hierin onmisbaar en zorgt ervoor dat de financiële gegevens van verschillende bedrijven, worden samengevoegd tot één geïntegreerde administratie.

Naar één gloednieuwe consolidatie-administratie

Eén van de grootste verantwoordelijkheden van de accountant is dat het gehele proces op rolletjes loopt. Je past als accountant de juiste boekhoudmethoden toe en stelt de consolidatieadministratie op volgens de geldende normen. Hierbij zorg je ook voor de juiste eliminatieboekingen om transacties tussen onderdelen van het bedrijf te verwijderen. Het eindresultaat is een gloednieuwe administratie, waarin alleen transacties met derden zichtbaar zijn. Hierdoor is de financiële impact goed zichtbaar.

Je helpt ook bij het interpreteren van de consolideerde gegevens. Dit is belangrijk, omdat je klant op basis van deze informatie beslissingen neemt. Hij heeft je nu eigenlijk harder nodig dan ooit, want het effect van een consolidatie is ook buiten de boeken te werken. Denk hierbij aan personeelsveranderingen, uitbreiding van het productportfolio of het verkennen van nieuwe markten. Door ook op deze punten te adviseren, kun je de ondernemer niet alleen geruststellen maar bouw je samen verder aan een duurzame relatie.

De consolidatiemodule als hét hulpmiddel voor accountant en klant

Binnen KING Accountancy heeft het ontzorgen van accountants de hoogste prioriteit. Met de consolidatiemodule kun je alle afzonderlijke administraties integreren in één consolidatieadministratie. De resultaten van een onbeperkt aantal administraties kunnen hierbij gecombineerd én getotaliseerd worden. In de basis kent de module meerdere handige kenmerken:

Een eerder gebruikte consolidatieadministratie kan voor een nieuw boekjaar worden gebruikt, met de mogelijkheid om de eindsaldi van administraties die niet meer meegenomen worden tegen te boeken in periode 0.

Het blijft mogelijk om journaalposten toe te voegen aan de consolidatieadministratie, met per boekingsregel zichtbaarheid vanuit welke administratie de regel afkomstig is.

Er is de mogelijkheid om per administratie een deelnemingspercentage in te voeren.

Aantallen worden meegenomen voor grootboekrekeningen waarvan de aantallenadministratie ingeschakeld is.

Wanneer je met deze module werkt, wordt een groot deel van het werk uit handen genomen. Zo kun jij je meer focussen op begeleiding en advies tijdens het consolidatieproces. De kenmerken die hierboven zijn omschreven, zijn slechts een greep uit de mogelijkheden. Benieuwd hoe de consolidatie-module jou verder ondersteunt? Ontdek meer functionaliteiten.