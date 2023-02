Zzp’ers mogen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers mogen gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zonder daarmee de concurrentieregels te overtreden. Naar aanleiding van aangepaste Europese regels heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Nederlandse leidraad ‘tariefafspraken zzp’ers’ aangepast. Daarin staat onder andere dat zzp’ers gezamenlijk mogen onderhandelen als zij: 1. Economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgever, of 2. Feitelijk zij-aan-zij werken met werknemers in loondienst, of 3. Werken via digitale arbeidsplatformen (bijvoorbeeld maaltijdbezorging of taxi’s).

Doel leidraad

De leidraad biedt zzp’ers inzicht in de mogelijkheden voor gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden. Op die manier hoopt de ACM de positieve gevolgen van economische dynamiek te behouden en de negatieve gevolgen te verminderen. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Voor bepaalde groepen zzp’ers, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is de onderhandelingspositie over beloning en arbeidsvoorwaarden slecht. Doordat het mogelijk is gezamenlijk te onderhandelen, kunnen brancheorganisaties van zzp’ers en vakbonden meehelpen om de positie van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren.”

Deze leidraad is bedoeld voor alle zzp’ers die hun eigen arbeid aanbieden, of die met hun arbeid werken tot stand brengen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandige schoonmakers, (maaltijd)koeriers, vertalers, pakketbezorgers, fotografen of componisten. De ACM heeft ook een ‘verkorte’ versie van de ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ gemaakt waarmee zzp’ers snel wegwijs worden gemaakt in de mogelijkheden voor collectief onderhandelen.

Leidraad Tariefafspraken zzp’ers 2023 (pdf)