Werkstress voorkomen en verlagen: vier tips voor u en uw klanten op een rij

Langdurig ziekteverzuim door werkstress komt veel voor. Zo laat onderzoek van CBS en TNO zien dat 1,2 miljoen mensen last hebben van burn-outklachten. U en uw klanten staan er misschien niet bij stil, maar verzuim door werkstress kan veel geld kosten. Volgens de laatst bekende cijfers (2019) bedragen de totale jaarlijkse verzuimkosten door werkstress meer dan drie miljard euro. Om uitval door werkstress zoveel mogelijk te voorkomen, zet verzuimspecialist Sazas vier tips op een rij.

Tip 1: heb oog voor de werkstress in de RI&E

Een werkgever is wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. De basis voor arbobeleid is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een RI&E laat zien welke risico’s en verbetermogelijkheden er binnen een bedrijf zijn. Veel bedrijven hebben aandacht voor gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en lawaai. Maar wordt er ook gedacht aan risico’s die medewerkers lopen bij hoge werkdruk, ongewenst gedrag op de werkvloer en slechte onderlinge relaties? Door een inventarisatie te maken van de mogelijke oorzaken van werkstress voor medewerkers, kan de werkgever een passend arbobeleid opstellen.

Tip 2: aandacht voor werkplezier

Om werkstress te voorkomen, is het belangrijk om de werkdruk te verlagen en het plezier op het werk te verhogen. Het verhogen van werkplezier hoeft niet altijd lastig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan: meer vrijheid in het werk, aandacht voor vitaliteit of een nieuwe kans in de loopbaan.

Tip 3: in gesprek blijven

Het is belangrijk dat werkgevers regelmatig met hun medewerkers in gesprek zijn. Hoe gaat het met hen op het werk? Hoe is de situatie thuis? Weet iedere medewerker wat er verwacht wordt of zijn er verbeteringen nodig? Voor een goed gesprek is een veilige sfeer nodig, waarin medewerkers durven praten. Is dat niet het geval, dan kan hulp van buitenaf helpen. Bijvoorbeeld hulp van de bedrijfsarts. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om medewerkers te laten weten dat de bedrijfsarts een (gratis) spreekuur heeft. De medewerker kan hiervoor zelf een afspraak maken. De bedrijfsarts kan helpen om problemen vroeg te herkennen en klachten en uitval te voorkomen.

Tip 4: de verschillende fasen van stress herkennen

Ieder mens reageert anders op stress. Passende oplossingen verschillen dan ook van medewerker tot medewerker. Om de juiste beslissingen te nemen, is het belangrijk om te herkennen in welke stressfase een medewerker zit. De volgende fasen bij stress zijn er:

Fase 1: stress

De eerste fase van stress kent waarschijnlijk iedereen. Door drukte gaat de bloeddruk omhoog en versnelt de hartslag. De medewerker kan het werk prima doen en in periodes van ontspanning volledig herstellen. Duurt deze fase van werkstress langer, dan kunnen er klachten ontstaan zoals hoofdpijn en slecht slapen.

Fase 2: langdurige stress

Als stressklachten niet verdwijnen en er is te weinig ruimte voor ontspanning, dan kan dat leiden tot langdurige stress. Veel medewerkers met langdurige stress ervaren geen problemen en functioneren naar eigen zeggen prima. Langdurige stress kan maanden tot enkele jaren duren zonder dat een medewerker overspannen raakt.



Fase 3: overspannenheid

Zorgt langdurige stress voor fysieke stressklachten en gaat dit ten koste van het werkplezier? Dan kan een medewerker overspannen raken. Naast de lichamelijke stressklachten nemen in deze fase ook de psychische klachten van overspannenheid toe. De medewerker slaapt niet alleen slecht, maar heeft ook concentratieproblemen en is prikkelbaar.

Fase 4: burn-out

Als er niets verandert, raakt de medewerker geestelijk en lichamelijk uitgeput. De klachten beheersen het dagelijks leven en zorgen dat de medewerker niet goed meer kan werken. Naast angst- en paniekklachten kan de medewerker ook overgevoelig raken voor prikkels.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas