Stress bij medewerkers: zo is het te herkennen 

Stress herkennen, hoe dan?

In het privéleven van medewerkers kunnen veel dingen gebeuren die stress kunnen veroorzaken. Wanneer stress lange tijd aanhoudt, kan dat ertoe leiden dat iemand zich ziekmeldt. Het is goed om je te realiseren dat iedereen anders reageert op stress, maar dat er wel herkenbare patronen zijn. Die zijn in fasen in te delen. Door deze te kennen, kunnen werkgevers erop inspelen.

Fase 1: stress

Deze fase heeft iedereen weleens meegemaakt. Door drukte stijgt de bloeddruk en versnelt de hartslag. Het werk gaat prima en met voldoende ontspanning herstelt de medewerker volledig. Duurt deze fase te lang? Dan kunnen klachten zoals hoofdpijn en slaapproblemen ontstaan.

Fase 2: langdurige stress

Als de klachten niet verdwijnen en er weinig ruimte is voor ontspanning, kan dit leiden tot langdurige stress. Veel medewerkers functioneren in deze fase nog goed en ervaren geen grote problemen. Deze fase kan maanden tot jaren duren zonder dat de medewerker overspannen raakt.

Fase 3: overspannenheid

Bij langdurige stress stijgen de cortisolwaarden in het lichaam. Cortisol zorgt voor verminderde energie en belastbaarheid. Naast lichamelijke klachten kunnen ook psychische klachten toenemen. De medewerker slaapt bijvoorbeeld slecht, heeft concentratieproblemen en is prikkelbaar. Dit kan wijzen op overspannenheid.

Fase 4: burn-out

Wanneer er geen actie wordt ondernomen, raakt het lichaam geestelijk en lichamelijk uitgeput. In deze fase beheersen de klachten het leven en zorgen ervoor dat de medewerker niet goed meer kan werken. Naast angst- en paniekklachten kan de medewerker ook overgevoelig raken voor prikkels.

Ondersteuning door de bedrijfsarts

Het is goed om te weten dat bij elke stressfase passende acties mogelijk zijn. Een bedrijfsarts speelt daarin een belangrijke rol, omdat hij of zij problemen vroegtijdig kan signaleren en klachten kan voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers hun medewerkers informeren over het (gratis) spreekuur van de bedrijfsarts. Hierdoor kunnen problemen sneller worden aangepakt en kan verzuim worden voorkomen.

Medewerkers kunnen zelf een afspraak maken voor een gesprek. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag alleen met toestemming van de medewerker informatie delen met de werkgever, huisarts of specialist.

Het belang van een goed arbobeleid en RI&E

Ondernemers zijn verplicht om een arbobeleid te hebben. Dat begint met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiermee worden de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een bedrijf in kaart gebracht. In de RI&E staat welke maatregelen al zijn genomen en welke nog nodig zijn om deze risico’s te beheersen.

Naast fysieke belasting of andere invloeden zoals lawaai of werken met gevaarlijke stoffen, is het ook belangrijk om de werkdruk en de risico’s hiervan te boordelen. Het is goed dat medewerkers weten hoe ze de bedrijfsarts of andere deskundigen kunnen inschakelen, vooral bij stress door persoonlijke omstandigheden.

Een vinger aan de pols

Ook is het heel belangrijk dat werkgevers regelmatig met hun medewerkers praten. Dit kan tijdens werkoverleggen, functioneringsgesprekken of informele momenten zoals bij de koffieautomaat. Door regelmatig contact te leggen, weet een werkgever wat er speelt. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers het eerder delen als er thuis iets speelt wat invloed heeft op hun werk. Hierdoor kunnen werkgever en medewerker er samen op inspelen. Dit kan verzuim verminderen of zelfs voorkomen.

Als een medewerker uitvalt door persoonlijke omstandigheden, is contact nog belangrijker. Steun in moeilijke tijden kan het verzuim verkorten en de terugkeer naar het werk versnellen. Oprechte aandacht betekent dat de werkgever luistert, vragen stelt en meedenkt over mogelijke oplossingen. Als de werkgever zelf geen oplossing heeft, kan er bijvoorbeeld doorverwezen worden naar de bedrijfsarts of een andere specialist.

Werkdruk verlagen

Wanneer persoonlijke omstandigheden stress veroorzaken, kan het nodig zijn om de werkdruk (tijdelijk) te verlagen. Voor veel van deze omstandigheden kan een medewerker verlof opnemen. Het is verstandig dat je duidelijke afspraken maakt over verzuim en het opnemen van verlof. Medewerkers weten dan wat hun mogelijkheden zijn en hoeven zich niet ziek te melden.

Aanpak werkgever maakt het verschil

Door stress tijdig te herkennen en aan te pakken, kan een ondernemer de gezondheid en productiviteit van medewerkers bevorderen. Regelmatig contact, een goede RI&E en het inzetten van de bedrijfsarts spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast is het voor werkgevers belangrijk om te investeren in een open en ondersteunende werkomgeving. Hiermee kunnen zij verzuim voorkomen en het verschil maken.