De (financiële) cijfers achter werkstress

Griep, hoofdpijn of verkoudheidsklachten; iedereen is wel eens een dagje ziek. Vaak is dat ook helemaal geen probleem en kan de medewerker na een paar dagen weer aan het werk. Verzuim als gevolg van stress is een ander verhaal. Stress is namelijk de meest voorkomende langdurige ziekmaker. Onderzoek van TNO en CBS toont aan dat 1,2 miljoen mensen last hebben van burn-outklachten*. De totale verzuimkosten door van werkstress waren in 2019 meer dan 3 miljard euro.

In dit artikel hebben we de belangrijkste cijfers op een rijtje gezet. Als accountant ontdekt u dat werkstress een serieus en groeiend probleem is en kan zorgen voor hoge verzuimkosten bij uw klanten.

Percentage werkstress gerelateerde klachten stijgt

Ondanks onderzoek, preventie en aandacht van de overheid stijgt het percentage medewerkers met stress gerelateerde klachten al jaren. Van het langdurige verzuim heeft 25 procent te maken met stressklachten, zoals spanning, overspannenheid of een burn-out. Gemiddeld verzuimt een medewerker met psychische klachten 294 dagen achterelkaar. Bij een burn-out is een medewerker gemiddeld negen maanden afwezig.

Dat stress een groot probleem is, blijkt ook uit het nieuwste onderzoek naar werkstress door TNO. Dit onderzoek over 2020 en 2021 geeft het volgende beeld:

41 procent van de medewerkers ervaart een lage autonomie (zelfstandigheid);

34 procent van de medewerkers ervaart hoge taakeisen;

21 procent van de medewerkers heeft te maken met ongewenst gedrag

16 procent van de mensen in Nederland heeft last van burn-outklachten (1,2 miljoen mensen);

Medewerkers die thuiswerken hebben vaker burn-out-klachten dan medewerkers op kantoor (18 procent tegenover 15 procent);

37 procent van alle medewerkers vindt dat er maatregelen nodig zijn om werkstress tegen te gaan.

De kosten van stress gerelateerd verzuim

Uit het onderzoek van TNO blijkt ook dat de verzuimkosten per medewerker als gevolg van werkstress ieder jaar stijgen. In 2017 lagen de kosten per medewerker op € 8.100,-. Een jaar later op € 9.100,- en in 2019 op € 9.300,-. De totale verzuimkosten door werkstress bedroegen in 2017 2,8 miljard euro. In 2019 was dit al gestegen tot 3,2 miljard euro.

De kosten van verzuim voor werkgevers

Volgens MKB Servicedesk kost een zieke medewerker gemiddeld € 250,- tot € 300,- per dag. Naast loondoorbetaling moet een werkgever ook rekening houden met vervangingskosten, verlies aan productie, stagnerende dienstverlening en kosten voor arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Omdat stress en burn-out vaak tot langdurig verzuim leiden, vallen ook de kosten hoger uit.

Werkstress voorkomen

Als accountant bent u een belangrijke gesprekspartner als het gaat over verzuim. Zeker vanuit kostenoverwegingen zou verzuim een terugkerend onderwerp moeten zijn in de gesprekken tussen u en uw klant. Er valt namelijk veel winst te behalen bij het voorkomen of verminderen van werkstress. Sazas legt in de whitepaper ‘Stress op het werk’ uit wat stress is en wat de oorzaken zijn. Naast cijfers uit verschillende onderzoeken leest u ook hoe u uw klanten kunt helpen om stress te herkennen en te voorkomen.

* Gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020, de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 en de derde meting van het NEA-COVID-19 onderzoek (onder 8.911 deelnemers) uit 2021.

Bron: Sazas