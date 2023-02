EY wil splitsing advies en accountancy nog dit jaar financieel rondmaken

Na de geplande stemming over de wereldwijde opsplitsing van EY zou de daarmee gemoeide kapitaaltransactie nog voor eind dit jaar moeten worden beklonken, zo meldt Bloomberg.

Het persbureau sprak wereldwijd partner Andy Baldwin over het project Everest, zoals de scheiding tussen de consultancy- en accountancydiensten wordt genoemd. ‘Het is misschien wel de meest complexe zakelijke transactie in de geschiedenis’, aldus Baldwin, die bevestigt dat er over het plan wordt gestemd in april of mei. Daarna zal er tegen eind dit jaar ‘een vorm van een kapitaaltransactie’ plaatsvinden. Tenminste, dat is het plan. De afronding kan ook naar het nieuwe jaar verschuiven, zo houdt de partner een flinke slag om de arm.

China blijft buiten splitsing

De Chinese tak van EY zal buiten de operatie blijven, zo meldt Baldwin. Eerder werd bekend dat de Chinese autoriteiten bij bedrijven aandringen op het inschakelen van lokale partijen in plaats van big four-accountants, als zij hun contracten moeten verlengen. Bij EY in China probeert de communistische partij alvast een stempel te drukken door erop aan te dringen dat medewerkers hun loyaliteit tonen door op kantoor op de borst een speldje te dragen. Die oproep is vanuit het bedrijf gedaan aan alle partijleden die bij EY in China werken. Dat is op zichzelf niet bijzonder, want binnenkort staat de jaarlijkse partijvergadering op de agenda en voorafgaand daaraan wordt de laatste jaren de bijna honderd miljoen leden steevast opgedragen om het partijsymbool te dragen. Maar EY is wel een van de eerste bedrijven met internationale banden die dat zelf – via de partij-afvaardiging in het bedrijf – van de medewerkers vraagt.