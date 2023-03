Bedrijven moeten nog ruim een miljard NOW-steun terugbetalen

Van de bedrijven die veel loonsteun uit de eerste twee NOW-periodes moeten terugbetalen heeft een klein deel dat nog niet gedaan. In totaal moet er nog ruim 1 miljard euro terug naar het UWV. Dat heeft de NOS becijferd op basis van cijfers van de uitkeringsinstantie.

Ruim drie jaar na de aankondiging van het eerste omvangrijke steunpakket blijkt dat ongeveer 70 procent van de bedrijven tijdens de eerste zeven maanden een te hoog bedrag hebben ontvangen. In totaal is 3,9 miljard euro te veel overgemaakt in die periode. Met name in de beginperiode van corona schatten veel bedrijven hun omzetontwikkeling te negatief in, bleek al vrij snel daarna.

Grote terugbetalers NOW

De NOS vroeg aan vijftig ontvangers die over het eerste half jaar van 2020 het meest moeten terugbetalen of zij dat inmiddels ook hebben gedaan. Het overgrote deel blijkt de NOW 1 en 2-steun inderdaad te hebben teruggestort, een klein deel heeft nog niet alle steun afgelost. Een aantal bedrijven wil niet reageren op vragen, zoals bijvoorbeeld uitzendconcern Timing.

Betalingsregeling

Onder de bedrijven die nog niet alle teveel ontvangen NOW-steun hebben terugbetaald bevinden zich Scania (4 miljoen euro), C&A (3,2) en autodealer Broekhuis (3,3). Dat laatste bedrijf noteerde prima winstcijfers sinds de uitbraak van corona, maar heeft toch gekozen voor een betalingsregeling bij het terugbetalen van de NOW-steun, ‘omdat het om een groot bedrag gaat’.

