Roep om pauze ontwikkeling kunstmatige intelligentie zwelt aan

Het aantal mensen dat oproept tot een pauze bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) neemt toe. Een open brief daarover is al meer dan 5500 keer ondertekend. Een week geleden stond de teller op zo’n duizend handtekeningen.

De ondertekenaars vragen aan ontwikkelaars van AI-systemen om zes maanden lang geen programma’s te bouwen die krachtiger zijn dan GPT 4. Dat is de nieuwste versie van het taalmodel van OpenAI, dat vergevorderd is met de ontwikkeling van generatieve AI. Daarbij creëren modellen voor kunstmatige intelligentie na eenvoudige aanwijzingen zelf complete teksten of beelden, bijvoorbeeld met de chatbot ChatGPT.

Steunbetuigingen

De oproep is opgesteld door het Future of Life Institute, een instelling die wil nadenken over manieren om de mensheid voor rampen te behoeden. Achter de organisatie zitten onder meer Skype-oprichter Jaan Tallinn en Tesla-baas Elon Musk. Zij hebben de brief ondertekend. Volgens Future of Life zijn er in totaal al ruim 50.000 steunbetuigingen binnen, maar kost het tijd om te controleren of elke inzending klopt.

De brief is ook ondertekend door Steve Wozniak (Apple), Evan Sharp (Pinterest) en schrijver Yuval Noah Harari. Onderzoekers van Googles AI-tak DeepMind steunen de oproep ook, net als enkele wetenschappers die aan de basis van AI hebben gestaan, zoals Yoshua Bengio en Stuart Russell. Onder de brief staan ook enkele mensen uit Nederland.

Pauzeknop

De Raad van Europa praat met de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Japan en Israël over een pauzeknop voor AI. Landen kunnen dan op de rem trappen als kunstmatige intelligentie de samenleving dreigt te ontwrichten. Het is nog niet bekend wanneer dat verdrag van kracht zou worden.