Nieuwe subsidie voor investering in warmtenetten

Om de inzet van warmtenetten te versnellen, kunnen ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken vanaf 1 juni subsidie aanvragen. Deze Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient, de zogeheten onrendabele top.

De overheid heeft als doelstelling om in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd te hebben. Deze subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet en dus al ver zijn met hun plannen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni, 9:00 uur, tot en met 16 december 2023, 17.00 uur. ‘Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.’ Er is 150 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het RVO geeft tijdens een webinar op 25 april meer informatie over de WIS.