Kabinet in beraad over verdubbeling bpm en duurdere brandstof

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het kabinet twee lastenverhogingen voorgelegd om de klimaatdoelen te halen. Daarbij gaat het waarschijnlijk om een verdubbeling van de aanschafbelasting op nieuwe benzine- en dieselauto’s (bpm) vanaf 2025. Ook wil Jetten een verplichting om duurdere biobrandstof met gewone brandstoffen te mengen, waardoor benzine en diesel ongeveer 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Dat bevestigen bronnen uit coalitiekringen aan de NOS.

De twee maatregelen moeten de schatkist miljarden euro’s opleveren. Daar staat dan wel een lastenverlichting tegenover voor kopers van tweedehands elektrische auto’s. Zakelijke leaseauto’s moeten vanaf 2025 allemaal elektrisch zijn.

Geen gelopen race

Het zou nog geen gelopen race zijn dat de maatregelen er komen. Sommige partijen in het kabinet vinden de plannen te ver gaan en willen dat ze worden afgezwakt. De komende dagen zal daar discussie over gevoerd worden binnen het kabinet.

Klimaatdoelen

De uitkomst in nog niet duidelijk, maar wel helder is dat er maatregelen zullen worden genomen die de benzinerijder raken. Rekeningrijden wordt namelijk pas in 2030 ingevoerd en het kabinet zoekt in de tussentijd naar alternatieve inkomsten om het behalen van de klimaatdoelen mogelijk te maken.

Bron: NOS