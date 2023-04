Een op zeven zzp’ers krijgt rekeningen niet betaald

Het aantal zzp’ers dat te maken heeft met wanbetalers is in maart verdubbeld naar een op de zeven, meldt Interpolis na onderzoek onder tweehonderd zelfstandigen. Oorzaak: opdrachtgevers kijken kritischer naar de kosten.

Volgens een woordvoerster ervoer 14 procent van de zzp’ers wanbetalingen in maart. Met wanbetalingen bedoelt Interpolis het in het geheel niet betalen van een factuur. ‘Het aantal zzp’ers dat hiermee te maken had, liet sinds augustus 2022 een dalende lijn zien. We zien hier dus een trendbreuk.’ Wanbetaling is een zorg voor ruim een op de drie zelfstandigen. De tip van directeur René Voets: ‘Kijk goed naar de betalingstermijn en wees duidelijk en transparant over tarieven. Daarmee voorkom je dat je achteraf vervelende discussies krijgt over facturen. Je kunt eventueel afspreken om vooraf al een gedeelte van het bedrag betaald te krijgen.’

Ondanks de enorme inflatie en hogere kosten vragen twee op de drie zelfstandigen niet meer geld van opdrachtgevers. ‘Zo lijken zzp’ers hun opdrachtgevers tegemoet te willen komen.’

Bron: ANP