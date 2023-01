Twee nieuwe partners bij HLB Blömer

Met ingang van 1 januari 2023 zijn Jeroen Witteveen en Johan Verkerk aandeelhouder bij HLB Blömer accountants en adviseurs. Met hun benoeming komt het aantal partners op zeven.

Jeroen Witteveen RA (op de foto rechts) werkt sinds 1998 bij HLB Blömer en is specialist als het gaat om not-for-profit. Hij begon ooit als stagiair bij Blömer & Co. Johan Verkerk AA werkt sinds 2009 bij HLB Blömer accountants en adviseurs en is vanaf 2015 ingeschreven in het accountantsregister. Hij beschikt over zijn eigen klantenportefeuille binnen de samenstelpraktijk. Verder houdt hij zich bezig met innovaties op het gebied van automatisering en digitalisering binnen de accountancy.

105 jaar oud

HLB Blömer bestaat sinds 1917. Het kantoor is actief in de regio Utrecht. Op het kantoor in Nieuwegein werken zo’n 90 mensen. Sinds 2015 maakt HLB Blömer deel uit van het internationale HLB-netwerk, dat in Nederland vijf aangesloten kantoren kent. Het grootste daarvan is HLB Witlox Van den Boomen (550 fte, omzet 69,1 mln).