HLB Blömer sluit zich aan bij Green by Blue

HLB Blömer accountants en adviseurs sluit zich als vierde accountantskantoor aan bij het duurzaamheidsplatform Green by Blue. Die organisatie wil ondernemers helpen bij het benoemen en becijferen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Green by Blue is een initiatief van duurzaamheidsadviseur Onno Nillesen. Green by Blue werkt samen met accountantskantoren en financieel professionals. Betrokkene van het eerste uur is Edwin van Haare van HLB Witlox van den Boomen. Andere leden zijn Van Oers accountancy en adviseurs, Coney Minds en Quoratio Groep

Esther van Huizen (partner van HLB Blömer): ‘CSRD gaat ook onze klanten raken, en als deskundig partner vinden wij het belangrijk om onze klanten goed te kunnen ondersteunen in hun duurzaamheidstransitie. Door de samenwerking aan te gaan met het platform Green by Blue kunnen wij onze belofte naar onze klanten waarmaken.’ Als lid van Green by Blue worden medewerkers opgeleid tot brede professionals. Cora Schop (ESG-director Green by Blue). ‘Ik ben ontzettend blij dat HLB Blömer zich bij ons aansluit. Zo breiden we ons netwerk uit met een toonaangevend accountantskantoor in Utrecht en omgeving.’