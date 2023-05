KPMG-programma beloont talentvolle mbo-studenten met studiebeurs en extra begeleiding

Op maandag 8 mei vond de finale en uitreiking plaats van het KPMG Jan Hommen Scholarship (KJHS). Geselecteerde studenten voor het traject krijgen een uitnodiging voor een talentontwikkeldag en gaan op een drie dagen durend ‘Empower Survival Camp’, waar actie, avontuur en reflectie centraal staan. Het traject wordt afgesloten met een finaledag. Dit jaar is er voor € 53.000 euro aan studiebeurzen uitgedeeld.

Het KJHS is een programma dat is gericht op mbo-studenten die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun opleiding te beginnen of af te maken. KPMG organiseert de uitreiking dit jaar voor het zevende jaar. De opleiding opende deuren voor inmiddels 61 talenten, die met de hulp van KJHS hun opleiding af konden ronden, op weg naar een succesvolle carrière.

Financiële steun en coaching

Op de finaledag maken de vijftien finalisten kans om een beurs toegekend te krijgen, voor de (resterende) looptijd van hun mbo-opleiding. Deze beurs bestaat uit maximaal vier jaar financiële ondersteuning (van max. €10.000 per persoon), een KPMG-mentor, workshops en intervisie sessies met mede winnaars. Ook kunnen de gelukkige winnaars gebruikmaken van het KPMG-netwerk en krijgen ze een nieuwe laptop.

In de finale op 8 mei hield elke deelnemer een pitch, waarna de jury bepaalde welke beurzen werden toegekend. Er waren 15 winnaars, in totaal is er voor €53.000 euro aan studiebeurzen uitgekeerd (gelijk aan 24 studiejaren). Één van de winnaars kreeg een beurs van €10.000, een ander van €7.500 gecombineerd met een werkervaringsplaats bij KPMG. De andere 13 winnaars gingen naar huis met bedragen wisselend van €2.500 tot €7.500. In de jury zaten dit jaar onder andere Adnan Teking (voorzitter van de mbo-raad) en oud-winnaar Jessy Ray de Lizer, die met behulp van de beurs zijn mbo-diploma heeft gehaald en nu een hbo-opleiding journalistiek volgt.

Bewuste keuze

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland, zegt dat er bewust is gekozen voor het ondersteunen van mbo-studenten. “’Mbo’ers zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. Maar deze groep krijgt niet dezelfde aandacht als hbo- en wo-studenten. Wij willen daarom graag iets bijzonders doen voor deze groep, want juist deze doelgroep kan een steuntje in de rug gebruiken.”

Titia Schutten, als Corporate Responsibility-manager verantwoordelijk voor het KJHS, vult aan: “Een deel van deze doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren, die door omstandigheden in situaties terecht gekomen zijn waardoor studeren geen prioriteit heeft. We vinden het zó belangrijk om deze jongeren te helpen met het ontwikkelen van hun talenten en om te laten zien dat we hun bijdrage aan de maatschappij waarderen. Dat zorgt ervoor dat ze meer kansen krijgen in de toekomst.”