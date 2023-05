ESG-inspanningen? Zo leid je ze in goede banen

Per 1 januari 2024 gelden aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie (ESG) in het jaarverslag van de grootste beursgenoteerde ondernemingen; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de waardeontwikkeling van een onderneming en wat hun impact is op het milieu. Grote bedrijven worden dus steeds meer onder druk gezet om transparant te zijn over hun ESG-prestaties en -praktijken. Organisaties moeten niet alleen ESG-gegevens verzamelen en rapporteren, maar ook ESG-risico’s beheren en hun ESG-prestaties verbeteren om meer waarde te creëren. Uit onderzoek blijkt dat goede ESG-prestaties leiden tot betere bedrijfsprestaties.

De aandacht voor ESG-rapportage neemt toe omdat grote bedrijven wereldwijd hun ESG-prestaties aan een kritische blik onderworpen zien. Investeerders, klanten en regelgevers zijn steeds meer geïnteresseerd in ESG-prestaties. Bovendien hechten millennials en gen-Z’ers, die in 2029 72 procent van de wereldwijde beroepsbevolking zullen uitmaken, nog meer belang aan ESG-kwesties dan voorgaande generaties.

Vier stappen om ESG-inspanningen in goede banen te leiden

1. Samenwerken

ESG is een teamsport waarvoor meerdere functies moeten samenwerken om gegevens te verzamelen en te rapporteren, risico’s vast te stellen en te beheren, en de prestaties te verbeteren. In het verleden hielden met name EHS (klimaat, gezondheid en veiligheid)- of mvo-functies zich hiermee bezig, maar door de toenemende ESG-eisen staat dit onderwerp tegenwoordig vaak op de agenda van bestuurders en houden onder andere CSO’s, CFO’s, CRO’s en CCO’s zich hiermee bezig.

2. Holistisch beeld creëren

Om een ESG-programma te doen slagen, moet een holistisch beeld worden gecreëerd van voor beleggers geschikte gegevensen moeten ongelijksoortige gegevens, zoals milieu- en financiële gegevens, worden samengebracht via goede gegevensverzamelings- en gegevensbeheeractiviteiten. Het is essentieel om een ‘single source of truth’ te hebben voor het opstellen van de verschillende verplichte en vrijwillige rapportages om voor consistentie te zorgen en betrouwbaar over te komen (en het risico van groenwassen te vermijden).

3. Processen ontwikkelen

Ontwikkel degelijke processen en investeer in software die helpt om silo’s af te brekenen verschillende zakelijke stakeholders op een georganiseerde manier te laten samenwerken. Naarmate de betrouwbaarheidseisen toenemen, is het essentieel om te zorgen dat processen en gegevens traceerbaar en controleerbaar zijn om juridische en reputatierisico’s te voorkomen (waaronder beschuldigingen van groenwassen).

4. Werk ook aan risico- en prestatiebeheer

Rapporteer niet alleen over ESG, maar werk ook aan risico- en prestatiebeheer, zodat er niet alleen over ESG-inspanningen wordt gerapporteerd ten behoeve van naleving, maar deze inspanningen ook echt financiële en operationele waarde opleveren. Haal bijvoorbeeld inzichten uit gegevens en software, breng de belangrijkste risico’s en kansen in kaart, kwantificeer de potentiële impact van ESG-inspanningen en stel doelen op basis van een realistisch actieplan.

Transparant zijn over ESG-praktijken is geen optie meer, maar een noodzaak voor grote bedrijven om concurrerend en relevant te blijven in het huidige zakelijke landschap. Door niet alleen aan de geldende regelgeving te voldoen, maar ook ESG-risico’s te beheren en de ESG-prestaties te verbeteren, kunnen bedrijven aanzienlijke waarde ontsluiten voor al hun stakeholders en op de lange termijn succesvol blijven.

