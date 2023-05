Vergoeding kosten financieel advies is loon werknemer

De werknemer mag de kosten van een financieel advies voor werktijdvermindering of vervroegd pensioen declareren bij de werkgever. Is de vergoeding voor dat advies loon? Die vraag heeft de kennisgroep cao van de Belastingdienst beantwoord.

Situatie

Een werknemer die maximaal 6 jaar verwijderd is van zijn AOW-gerechtigde leeftijd mag eenmalig de kosten voor individueel financieel advies tot een bedrag van € 600 declareren bij zijn werkgever.

Met het advies van een onafhankelijk bureau krijgt de werknemer cijfermatig inzicht in de mogelijkheden om werktijdvermindering aan te vragen of (gedeeltelijk) vervroegd met pensioen te gaan.

De vergoeding van de kosten van het financieel advies behoort tot het loon van de werknemer.

Loonvoordeel

Het individuele financiële advies dat de werkgever vergoedt, biedt de werknemer inzicht in de gevolgen van werktijdvermindering of het gedeeltelijk vervroegd met pensioen gaan. De werknemer geniet daarbij een loonvoordeel in de zin van artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964.

Aanwijzen als eindheffingsloon

De werkgever kan het loon desgewenst met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte.

Het gebruikelijkheidscriterium houdt in dat je vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon kunt aanwijzen als die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

KG:204:2022:45 Vergoeding financieel advies is loon