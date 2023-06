NBA: AFM zegt alleen iets over risicoanalyse, geen totaaloordeel over accountants

Het AFM-rapport over frauderisicoanalyse door accountants is in lijn met eerdere aanbevelingen van de NBA. Dat stelt de beroepsorganisatie in een reactie, die benadrukt dat de AFM alleen ingaat op risicoanalyse en geen totaaloordeel heeft over kwaliteit en functioneren van accountants.

Accountants vinden een professioneel-kritische instelling om fraude te signaleren belangrijk, maar kunnen dit in de praktijk nog veel scherper toepassen. De verplichte stappen in de frauderisicoanalyse worden wel gevolgd, maar vaak te oppervlakkig. Dit blijkt uit het AFM-onderzoek ‘Scherper op frauderisico’s!’. In 27 van de 32 onderzochte wettelijke controles zijn één of meerdere bevindingen geconstateerd in de frauderisicoanalyse. Met de resultaten wil de AFM de sector een spiegel voorhouden en goede voorbeelden aanreiken.

In een reactie noemt de NBA de bevindingen in het rapport in lijn met de oproep die de NBA vorig jaar deed in de verkennende oorzakenanalyse ‘Fraude verdient een meer kritische grondhouding’ en de publieke management letter ‘Scherp op fraude’. De NBA drong bij de leden aan op een meer professioneel-kritische houding ten aanzien van fraude en frauderisico’s. Het soms ontberen van de gewenste rolopvatting was mede aanleiding voor een omvangrijk cultuurprogramma dat de beroepsorganisatie moment uitvoert. De NBA zal haar samenwerking met AFM en met de sector blijven voortzetten om de aandacht voor en controle van frauderisico’s te verbeteren.

Kwartiermakers

Zeer recent heeft de NBA haar Beleidsvisie fraude-expertise naar de Kwartiermakers toekomst accountancysector gestuurd, met daarin een aantal voorgestelde maatregelen om de kwaliteit van de frauderisicoanalyse en de fraudeaanpak in de controle door accountants te verbeteren. Dit betreft met name de inzet van fraudedeskundigen bij de risicoanalyse en voorgeschreven consultatie bij vermoedens of aanwijzingen van fraude.

De NBA zal in overleg met de kwartiermakers, het ministerie van Financiën en de sector haar best doen deze maatregelen zo snel mogelijk te implementeren. Deze maatregelen volgen op de maatregelen die de NBA al had genomen om de transparantie over frauderisico’s in de controleverklaring te vergroten en op onderzoeken die de NBA doet om de effecten daarvan vast te stellen.

De NBA gaat ook met AFM in gesprek over de aandachtspunten voor de sector en hoe zij eventueel kan bijdragen aan de ontwikkeling van praktische handvatten. Uiteraard heeft de NBA veel aandacht voor de professioneel-kritische instelling en de alertheid op frauderisico’s bij de ontwikkeling van het beroepsprofiel.

Keten

Tenslotte merkt de NBA op dat aandacht voor fraude niet alleen een taak is voor accountants, maar dat binnen de gehele verslaggevingsketen meer aandacht voor frauderisico’s en voor fraudepreventie nodig is. De NBA roept dan ook haar leden, zowel controlerend accountants als accountants in business, en alle andere betrokkenen op, om invulling te geven aan de aanbevelingen uit onze publieke management letter en het AFM-rapport.