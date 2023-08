Ook Baker Tilly niet mals voor Smallingerland

De Friese gemeente Smallingerland heeft al jaren moeite om een fatsoenlijke jaarrekening voor elkaar te boksen. Controlerend accountant Deloitte keurde eerder de jaarcijfers over 2020 en 2021 af en nu heeft ook opvolger Baker Tilly een afkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening van 2022. Er zit een gat van ruim 19 miljoen euro in de cijfers.

Het gaat volgens Baker Tilly om rechtmatigheidsfouten en net als eerder wringt de schoen vooral bij het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Vorig jaar is voor 10 miljoen euro aanbesteed zonder dat de juiste aanbestedingsregels zijn gevolgd. Verder zijn er onnauwkeurigheden bij het toekennen van jeugdzorg en heeft de gemeente onvoldoende bewijsstukken geleverd om uitgaven te verantwoorden.

Een plus een blijft twee

De gemeenteraad is niet blij met de derde afkeuring op rij. ‘De organisatiestructuur is blijkbaar nog altijd niet op orde’ aldus de lokale partij ELP. ‘De cijfers moeten gewoon goed zijn: een plus een is twee’, rekent de SP voor. Maar herstel is niet eenvoudig, aldus wethouder Sipke Hoekstra: ‘We zijn druk bezig geweest met het aanpassen of beëindigen van die contracten, maar dat kan niet altijd.’

Op het gebied van de jeugdzorg ligt het anders, want tegenover 6 miljoen aan uitgaven kan de gemeente onvoldoende controle-informatie stellen. Hoekstra wijst naar de lange zoektocht die Smallingerland moest ondernemen voor er een nieuwe accountant was gevonden. Baker Tilly ging in mei aan de slag, terwijl de controleverklaring al halverwege juli af moest zijn. ‘Als je meer tijd hebt, kun je ook meer herstellen’, laat Hoekstra semi-Cruijffiaans weten.

Desondanks zijn er al tien jaar problemen met de financiële verslaglegging, memoreert de ELP. ‘We lopen hier al een hele tijd tegenaan. Als dit in het bedrijfsleven gebeurt, zou de CEO snel weg zijn.’ De gemeenteraad van Smallingerland debatteert volgende maand over de jaarrekening.

Bron: Friesch Dagblad