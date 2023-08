KPMG-topman werkt niet op zondag

Het Reformatorisch Dagblad portretteert in een serie over ​bezield leiderschap deze week Aad Terlouw, die behalve Compliance Officer en hoofd Internal Audit bij KPMG ook lid is van het Hervormd Lokaal in zijn woonplaats Capelle aan den IJssel.

Terlouw trad in 1995 in dienst bij KPMG en werkte sindsdien nergens anders. In 2008 werd hij partner. De KPMG’er erkent dat het accountancyvak veeleisend is, maar ziet dat niet als iets negatiefs. Hij is naar eigen zeggen “streng op het werk, mild naar de mensen. Ik wil niet de baas zijn die iets oplegt, maar zeg altijd dat we als team samen een taak oppakken.” Wie een keer faalt krijgt van Terlouw een tweede kans. Zijn christelijke waarden weerspiegelen zich ook in zijn beslissing om op zondag niet te werken en zijn team niet te dwingen dat te doen.

Diversiteit gevoelig onderwerp

Het onderwerp diversiteit ligt voor Terlouw gevoelig, tekent de reformatorische krant op. Hij noemt in dit verband ‘de eenzijdige focus op de verhouding mannen-vrouwen binnen KPMG’. “Van oorsprong is de accountancy een wereld van witte mannen. Vrouwen krijgen tegenwoordig bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Dat vind ik lastig, omdat er veel meer aspecten zijn die mensen divers maken. Denk bijvoorbeeld aan iemands culturele achtergrond of het wel of niet christen zijn. Ik sta van harte achter een goede mix in mijn team.”

Over de vraag of hij de regenboogvlag zou hijsen zou de KPMG’er goed na moeten denken. “Ik hoop in ieder geval dat mensen respect hebben voor mijn opvattingen, zoals ik bijvoorbeeld ook rekening houd met een collega die ramadan viert.”

