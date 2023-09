PIA Group neemt ESJ en Cooster over, flinke groeiambitie

Het Belgische PIA, dat vorig jaar al Brouwers Accountants in de groep opnam, heeft recent twee nieuwe accountantskantoren overgenomen: ESJ en Cooster. Daarmee heeft PIA Group nu in Nederland 13 vestigingen en een kleine 400 werknemers.



ESJ

Het Brabantse ESJ is afgelopen week overgenomen door de PIA Group en heeft vestigingen in Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Zwijndrecht, Zevenbergen en Amsterdam. In de AV-top 50 nam het kantoor vorig jaar met een omzet van €17,2 miljoen plek 37 op de ranglijst in. Er werken een kleine 200 medewerkers, die zowel MKB-bedrijven als multinationals bedienen. Bij de start in 1981 lag de focus op fiscaliteit, maar door overnames en het aantrekken van topprofessionals groeide ESJ heel stabiel door naar een echte totaaladviseur voor onderneming en vermogen, kenschetst PIA de overnamepartner. “Wat ons zo aantrok in ESJ was dat ze in dat groeitraject altijd kwaliteit op de eerste plaats bleven zetten en zich consequent zijn blijven richten op de adviesgevoelige klant”, vertelt PIA-ceo Ewout Brouwers. “Nu helpen we ESJ graag bij het volgende hoofdstuk van hun groeiverhaal.”

Cooster

Het kleinere Cooster (met vestigingen in Barneveld en Bilthoven) blijkt in augustus bij het snelgroeiende Vlaamse concern te zijn gevoegd. Het kantoor werd opgericht door Frans Hazekamp en Jan van Leeuwen. Zij waren collega’s in een Big Four kantoor, die elkaar vonden in een zelfde visie over de persoonlijke aanpak richting het MKB. De naam Cooster (spreek uit: ‘koester’) is een duidelijke verwijzing naar hun manier van omgaan met MKB-ondernemers. “De bijzondere band met hun klanten en het eigen ondernemerschap van Frans en Jan troffen ons meteen”, vertelt Ewout Brouwers. “Daarnaast zijn het accountants die met hun tijd meegaan. Maar tegelijk realiseerden ze zich dat ze de uitdagingen waar ze voor staan niet alleen aankunnen. We hebben hen duidelijk gemaakt dat PIA Group ze daar perfect en op een unieke manier in kan ondersteunen. Toen we bij ze op de koffie gingen was er meteen een klik.”

“We waren inderdaad op zoek naar een grotere structuur”, beaamt Jan Van Leeuwen. “De veranderingen die op ons afkomen gaven ons hoofdbrekens. Maar tegelijk wilden we onze klanten blijven koesteren. Met PIA Group zagen we licht aan het einde van de tunnel. Natuurlijk hebben we met meerdere partijen gesproken. Maar de kracht van PIA Group is de ruimte die zij geven aan je lokale eigenheid. Dat sprak ons heel erg aan. Als je 65 bent, ga je voor een partij die hoogste bod doet. Wij hebben nog een horizon van 10 jaar. Daarom wilden we een partner die ons vooruit kon helpen. Dat was ook een vraag vanuit het personeel. De keuze voor PIA Group is echt gemaakt vanuit kracht en partnerschap.”

PIA en Brouwers

PIA (Partners in Accountancy) Group van ondernemer Steven Brouckaert was al de op twee na grootste accountancy en advisorygroep in het middensegment van België, toen het vorig jaar met de toevoeging van Brouwers ook de Nederlandse markt betrad. De opmars van PIA past in de trend dat private equity een opmars maakt in de accountancy. Achter PIA zit aandeelhouder Baltisse, de investeringsgroep van de Belgische topondernemer Filip Balcaen.

Verdere groei

Ewout Brouwers laat weten dat er nog flink wat gesprekken met andere kandidaten lopen. De PIA Group gaat in Nederland voor ‘een leidende positie in het mkb’, meldt hij: “Wij omschrijven PIA Group zelf als the best of both worlds. We combineren de kracht van schaalgrootte met de lokale kracht van onze partners. Met die propositie wist PIA Group in België door te groeien naar een leidende positie in het middensegment. In Nederland willen we op korte termijn doorgroeien naar een vergelijkbare positie. Met ESJ, Cooster en Brouwers zitten we inmiddels al aan drie partners. Maar er lopen nog heel wat andere gesprekken.”

“Toen we PIA Group in Nederland lanceerden, hebben we onze ambities niet onder stoelen of banken gestoken”, vertelt Brouwers. “Met de aankondiging van vandaag bewijzen we opnieuw dat we die ambities ook gaan waarmaken. We mogen vaak aanschuiven aan tafels waar de deur voor onze concurrenten dicht blijft. De reden? Kantooreigenaars die jaren aan hun zaak gebouwd, vinden het een ondraaglijk idee om hun levenswerk in handen te geven van een groep. Als ze horen dat PIA Group inzet op een partnership waarin plaats is voor eigen ondernemerschap en de lokale identiteit behouden blijft, is er wel interesse.”

Steven Brouckaert, founder en voorzitter van PIA Group International, vult Brouwers aan “Ik ben bij heel wat overnamegesprekken in Nederland aanwezig. Daar merk ik dat onze propositie aanslaat. De kantoren waarmee we in dialoog gaan, zijn getriggerd door het succes van PIA Group in België. Ze zien ook dat we doen wat we beloven. Ik ben dan ook heel optimistisch over de verdere groei van PIA Group Nederland.”

Private equity

De opmars van private equity in de Nederlandse accountancy wordt soms met enige zorg begroet. Toezichthouder AFM zegt bijvoorbeeld dat commerciële belangen mogelijk de duurzame borging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de weg kunnen staan. Brouwers zegt in een reactie veel te investeren in de compliance van aangesloten kantoren, juist om ze aan wet- en regelgeving te laten voldoen, ‘voordat er aan dividend wordt gedacht’. De PIA-ceo noemt Cooster en ESJ ‘kantoren met een hoge focus op kwaliteit’.