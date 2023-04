AFM niet gerust op entree private equity in accountancy

De ontwikkeling dat private investeerders nu ook accountantskantoren hebben ontdekt als interessante investering baart de AFM zorgen. De toezichthouder wijst op mogelijke risico’s: ‘Hun commerciële belangen kunnen de duurzame borging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de weg staan.’

Daarom volgt de AFM deze ontwikkeling nauwlettend. Wij verwachten van accountantsorganisaties die een dergelijke samenwerking overwegen, dat zij goed nadenken over de risico’s hiervan op korte en lange termijn.’

‘Het kapitaal en de expertise van private-equity-investeerders kunnen een impuls geven aan de groeiambities van accountantsorganisaties en mogelijk (indirect) aan kwaliteitsverbeteringen. Ook zien accountantsorganisaties het soms als een mogelijke oplossing voor het opvolgingsprobleem binnen het partnermodel’, zo ziet ook de toezichthouder de kansen voor kantoren. De toezichthouder geeft echter aan de ontwikkelingen ‘nauwlettend’ te volgen en stelt de risico’s van private equity op dit moment zwaarder te wegen dan mogelijke kansen, ook omdat de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie en de externe accountant in het geding kunnen komen als private investeerders een vinger in de pap hebben.

Borging kwaliteit ondergeschikt

De kwaliteit van de wettelijke controle moet centraal staan, zo benadrukt de AFM. ‘Met private-equity-investeringen worden nieuwe commerciële prikkels geïntroduceerd in de sector, die kunnen leiden tot de druk om snel te groeien en winstgevender te worden. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en het nemen van risico’s die de duurzame borging van kwaliteit hieraan ondergeschikt maken.

Commerciële druk vanwege exitstrategie

Belangenverstrengelingen via de private investeerder kunnen de onafhankelijkheid van de organisatie en/of de externe accountant in het geding brengen. ‘Verder hebben private-equitypartijen vaak een exitstrategie met een horizon van vijf tot zeven jaar. Dit kan leiden tot verhoogde commerciële druk rondom de exit en tot onzekerheid, omdat onduidelijk is wie dan de nieuwe eigenaar zal worden en wat die met de accountantsorganisatie van plan is.’

De AFM wil dat accountantskantoren de mogelijke risico’s goed afwegen als ze overwegen in zee te gaan met private-equitypartner. ‘Het uitgangspunt voor ons is dat de eigendomsverhoudingen en de financieringsstructuur van de accountantsorganisatie niet mogen leiden tot een eenzijdige focus op rendement en/of groei. Het is in het publiek belang dat de kwaliteit van de wettelijke controle centraal blijft staan.’

Invasie voorspeld

De Jong & Laan koos afgelopen jaar als eerste accountant voor een belang van een private-equitypartij, met de nadrukkelijke boodschap dat groei zonder concessies te doen aan kwaliteit bovenaan de prioriteitenlijst staat. Brouwers Accountants trok afgelopen najaar een Belgische aandeelhouder aan. Adviesbedrijf BHB Dullemond verwacht dat dit de voorbode is van een ware invasie in de branche. Een poll die Accountancy Vanmorgen eerder dit jaar hield, kan de toezichthouder misschien geruststellen: een overgrote meerderheid van de accountants gaf toen aan geen heil te zien in meer private equity in de branche.