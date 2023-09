Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Van de bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen gaat 78% ervan uit dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk of hoger zullen zijn dan in het oude stelsel, blijkt uit onderzoek van KPMG. Andere zorgen die naar voren komen uit het onderzoek zijn deelnemerscommunicatie, de zorgplicht en het tijdig op orde krijgen van de datakwaliteit.

Jeroen Ruepert van KPMG’s pensioen- en vermogensbeheerafdeling herkent de uitkomsten van het onderzoek, maar brengt wel een nuance aan: “De nieuwe wet leidt tot een bijzonder omvangrijke en diep ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel met impact op de pensioenregeling van vrijwel iedere Nederlander. Dat brengt uitdagingen met zich mee, zowel tijdens de transitie als in de periode daarna. Met name op het gebied van deelnemerscommunicatie en keuzebegeleiding zullen de eisen in het nieuwe stelsel fors hoger liggen. Dit zal zeker kostenverhogend werken. Toch denk ik dat we ons als sector niet moeten neerleggen bij de verwachting dat kosten na overgang naar het nieuwe stelsel gelijk blijven of hoger zullen worden. De overgang naar de nieuwe wet biedt een kans op vereenvoudiging die we als sector absoluut moeten aangrijpen. Denk hierbij aan zoveel mogelijk uniforme pensioenregelingen zonder al te veel complexiteit.”

Kosten en datakwaliteit

Van de bestuurders denkt 78% dat de kosten na de transitie niet lager zullen zijn dan daarvoor. Bestuurders zijn sceptischer geworden, want vorig jaar was dit minder dan 60%. En 33% van de bestuurders gaat er zelfs vanuit dat de kosten tegen die tijd hoger zullen zijn. Naast deze verwachtingen over de kosten valt in het onderzoek op dat met name grote pensioenfondsen een stevige uitdaging zien in de datakwaliteit. Goede datakwaliteit is van belang om ervoor te zorgen dat de deelnemer krijgt waar hij/zij recht op heeft. Kleine fondsen maken zich hier minder zorgen over.

Overzetten naar nieuw stelsel

Ook blijkt dat pensioenfondsen zeer behoedzaam zijn ten aanzien van het invaren (d.w.z. de al opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten overdragen naar het nieuwe stelsel). Van de fondsen die al hebben besloten te kiezen voor invaren, laat 83% de daarvoor ontwikkelde modellen valideren door een onafhankelijke, externe partij.

Vertrouwen gedaald

Net als vorig jaar is deelnemerscommunicatie ook nu een punt van (grote) zorg: 76% van de deelnemende pensioenfondsen benoemt dat punt. Verder keert de zorgplicht terug als uitdaging. Die wordt door 36% van de deelnemende fondsen genoemd. Over de hele linie leiden deze uitdagingen ertoe dat het vertrouwen in een succesvolle en tijdige transitie is afgenomen. Vorig jaar gaf 70% van de respondenten aan daar vertrouwen in te hebben, nu is dat 59%.

Onderzoek KPMG