Nexia lanceert nieuwe activiteiten in Duitsland met elf kantoorlocaties

In Nederland lijkt Nexia te verdwijnen, maar in Duitsland betreedt het netwerk juist net de markt.

Met elf kantoren verspreid over Duitsland en een jaaromzet van meer dan €62 miljoen, zal Nexia Duitsland diensten verlenen aan binnenlandse en internationale middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan Duits advies op het gebied van audit, belastingen en advies. Nexia Duitsland zal naar verwachting vanaf oktober 2023 actief zijn.

Met een personeelsbestand van meer dan 450 mensen, waaronder meer dan 120 openbare accountants, gecertificeerde belastingadviseurs en advocaten, bestaat Nexia Duitsland uit elf voormalige locaties van RSM GmbH. Deze omvatten: Berlijn, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Halle/Leipzig, Koblenz (inclusief de vestiging in Zell), Keulen, Mannheim en München. Met een trotse en gevierde geschiedenis van audit, belastingen en transactiediensten voor de bovenste middenmarkt, zal Nexia Duitsland, in samenwerking met het wereldwijde Nexia-netwerk, ook innovatieve zakelijke en juridische adviesdiensten bieden aan binnenlandse en internationale klanten.

Tim Wilson, Chief Executive van Nexia, merkt op: “Ik ben enthousiast om zo’n sterke en ervaren partner te verwelkomen in het Nexia-netwerk. Het feit dat ze ervoor hebben gekozen om als een Nexia-firma met merknaam te opereren, getuigt van hun geloof in onze langetermijnstrategie en is een belangrijke stap in de wereldwijde erkenning van het Nexia-merk. De lancering van Nexia Duitsland versterkt ook en benadrukt Nexia’s toewijding aan de Duitse markt als een prioriteitsrechtsgebied. De expertise van Nexia Duitsland op het gebied van audit, belastingen en adviesdiensten is een waardevolle aanvulling op ons internationale netwerk en komt onze wereldwijde klanten ten goede. We kijken uit naar een veelbelovende toekomst van groei in deze regio.”

Santosh Varughese, partner en woordvoerder van Nexia Duitsland, voegt toe: “Het wereldwijde en hoogwaardige Nexia-netwerk stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te blijven bieden voor de specifieke behoeften van onze klanten. Samen met ons dienstenportfolio en onze medewerkers zullen we daarom een belangrijke rol blijven spelen op de Duitse markt.”

Over Nexia

Nexia is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesbureaus. Het netwerk biedt een uitgebreid portfolio van audit-, accountancy-, belasting- en adviesdiensten. Nexia is meer dan 25 jaar geleden opgericht.

In Nederland dreigt Nexia juist te verdwijnen. Horlings, Koenen en Co en KroeseWevers waren in ons land tot voor kort bij het netwerk aangesloten, maar al die kantoren zijn verwikkeld in fusies en/of overnames.