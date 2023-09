Belastingvoordeel voor fossiele bedrijven nog hoger dan milieuorganisaties berekenden

Bedrijven die leunen op het gebruik van olie, gas en kolen krijgen nog meer belastingvoordeel van de overheid dan eerder door klimaatorganisaties is berekend. Fossiele bedrijven kunnen jaarlijks rekenen op fiscale voordelen van tussen de 39,7 en de 46,4 miljard euro. Dat blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Jetten.

Eerder zou het voordeel voor de fossiele sector volgens het kabinet maar 4,5 miljard euro bedragen. Onlangs rekenden de milieuclubs voor dat het eerder op 37,5 miljard euro zou liggen. Het voordeel zit hem in de relatief lagere belasting naarmate bedrijven meer olie, gas of kolen gebruiken. Daarvan profiteren staalbedrijven, de binnenscheepvaart, de glastuinbouw, kolencentrales en olieraffinaderijen. Doordat vliegtuigmaatschappijen in Nederland geen belasting op kerosine hoeven te betalen, houden ze elk jaar 2 miljard in de zak.

Angst om af te bouwen

Afbouwen van deze subsidiëring van grootverbruikers staat op de agenda, maar de angst bestaat dat bedrijven dan vertrekken naar landen die nog wel zulke fossiele voordelen bieden. Volgens de uitgelekte stukken zou er al wel voor 6,2 miljard euro worden bespaard op deze fiscale stimulans. Dat zou worden gehaald uit het terugschroeven van voordelen voor de glastuinbouw, maar onder het te besparen bedrag valt ook het versoberen van de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vanaf 2028.

VNO-NCW vindt afbouw van fossiele subsidies ook nodig, maar wil afwachten tot op Prinsjesdag bekend wordt wat er allemaal meetelt als fossiele subsidie.

Bron: NOS