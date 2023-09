Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA

Partners in Accountancy (PIA) was al flink aan het uitbreiden, maar mogelijk komt daar snel nog meer bij. Referentieaandeelhouder Baltisse, de investeringsgroep van de Belgische topondernemer Filip Balcaen, heeft namelijk 35 miljoen euro toegevoegd aan het kapitaal van de holding boven PIA.

Dat melden verschillende Belgische media, waaronder zakenkrant De Tijd.

PIA Group

De PIA Group uit Gent is een accountancy en advisorygroep in het middensegment van België en is sinds 2012 bezig aan een ambitieuze buy & build-strategie bij de zuiderburen onder leiding van oprichter Steven Brouckaert. Vorig jaar werden de eerste stappen in het buitenland gezet, toen de Nederlandse accountancygroep Brouwers Accountants zich bij PIA voegde. Daarbij werd ook PIA Nederland opgericht als nieuw vehikel voor de markt in ons land. Eerder deze maand werd bekend dat ook ESJ en Cooster worden overgenomen. Daarmee heeft PIA Group nu in Nederland 13 vestigingen en een kleine 400 werknemers. Met België erbij gaat het in totaal al om meer dan 60 kantoren en 1.200 personeelsleden. Met de recente overnames komt de groep uit op een totale omzet van 145 miljoen euro.

Kapitaalinjectie

De ambities blijven kennelijk hoog, want de Vlaamse topondernemer Filip Balcaen heeft nu 35 miljoen euro toegevoegd aan het kapitaal van de holding LPI Holdco, dat daarmee in totaal op zo’n 56,6 miljoen zou komen. LPI Holdco controleert 45 % van de PIA-groep en is een dochter van Baltisse, de investeringsgroep van Balcaen. PIA-oprichter Steven Brouckaert is de tweede aandeelhouder.

CEO Ewout Brouwers van PIA Nederland liet bij de recente overnames al weten dat er nog flink wat gesprekken met andere kandidaten lopen. De PIA Group gaat in Nederland voor ‘een leidende positie in het mkb’, meldde Brouwers.

Foto boven bij overname ESJ, v.l.n.r.: Ewout Brouwers, Eric Biemans, Wilbert Koreman, Alphons van de Ven, Steven Brouckaert, Han Brouwers.