BDO verruilt Apeldoorn voor Zwolle

BDO Accountants en Adviseurs heeft zijn kantoor in Apeldoorn verhuisd naar The City Post in Zwolle. Dit voormalig postsorteercentrum is gerenoveerd tot duurzaam multi–tenant kantoorgebouw. Daarmee verwelkomt Zwolle, in een van de sterkst groeiende economische regio’s van Nederland, een nieuwe grote werkgever.

The City Post aan de Westerlaan naast het Centraal station is het eerste ‘Paris proof’ kantoorgebouw van de regio. Een belangrijke overweging voor BDO bij de keuze voor nieuwe huisvesting was de centrale ligging en duurzame bouw van het pand. Sander van der Veen, partner bij BDO: ‘Door hybride werken hebben kantoren niet meer de functie van vroeger. Meer nog dan een vaste werkplek, gebruiken we onze locaties als ontmoetingsruimte voor samenwerken, kennisdelen en flexibel werken. Daar wilden we onze collega’s en klanten in faciliteren zonder concessies te doen aan onze duurzaamheidsambities. Dus zochten we een pand dat goed bereikbaar was met het openbaar vervoer, duurzaam was gebouwd en toekomstbestendig was op het gebied van energieverbruik.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij het ontwerp, de bouw en exploitatie van The City Post een belangrijke pijler geweest. Het pand is onder andere voorzien van een warmte-koude-opslag, triple glas, er wordt geen gas gebruikt en een groot deel van de benodigde elektriciteit wordt zelf opgewekt middels zonnepanelen op het dak. Maar ook zijn er diverse klimaatadaptiemaatregelen getroffen zoals een infiltratiekrattensysteem voor het opvangen van hemelwater en er zijn vleermuiskasten opgehangen.

Noordelijke regio

In de regio Noord-Oost is met het nieuwe kantoor in Zwolle de tweede regionale verhuizing een feit. Eerder verhuisde BDO Hengelo naar het centrum van Enschede en het kantoor in Apeldoorn heeft plaatsgemaakt voor The City Post. Van der Veen: ‘Met onze verhuisbewegingen zetten we niet alleen in op zakelijke groei maar ook op een goede bereikbaarheid, waarbij het werven van nieuw talent hoog genoteerd staat.’