PIA Group neemt SVC Accountants & Adviseurs over

PIA kondigt weer een nieuwe overname aan: dit keer word het in Amersfoort gevestigde SVC Accountants & Adviseurs aan de groep toegevoegd. SVC werd in 2003 opgericht door drie samenwerkende adviseurs. Het accountants- en advieskantoor bedient financiële dienstverleners en werkt landelijk.

Vorige maand kondigde PIA al de overnames van ESJ en Cooster aan. PIA-CEO Ewout Brouwers: “Met SVC zitten we, samen met ESJ, Cooster en Brouwers, inmiddels al aan vier partnerships. Maar er lopen nog heel wat andere gesprekken in diverse stadia.”

“De schaalvoordelen van een grote groep, gecombineerd met behoud van eigen identiteit en ondernemerschap. Dat is voor ons de ideale propositie”, motiveert SVC-directeur Hugo van der Meer de keuze om met PIA in zee te gaan. Richard Meinders van SVC: “Wij zijn ons actief gaan oriënteren op een partner die het beste bij ons past. Hierbij is onze eigen identiteit essentieel, naast de schaalvoordelen die een partij als PIA Group biedt. Een groter geheel is de betere omgeving om de kansen die er in onze consoliderende markt liggen te pakken. We hebben uiteindelijk voor PIA Group gekozen omdat zij het schaalvoordeel combineren met het behoud van je eigen identiteit. Dat betekent dat de interactie met onze klanten en onze persoonlijke aanpak ook naar de toekomst toe geborgd blijft. Dat is en blijft voor ons een voorwaarde. PIA Group is de enige die dat op deze manier doet in Nederland.”

Ewout Brouwers is blij met de toetreding van SVC. “Het is een kantoor met sterke focus op kwaliteit en best-in-class servicelevel. Dat is waar we als PIA Group naar zoeken! Wat ons zo aantrok in SVC is dat ze altijd vooruit kijken”, reageert Brouwers. “Naar de ontwikkelingen in de markt en hoe die relevant zijn voor hun klanten. Maar ook naar ontwikkelingen in de markt voor accountants en advieskantoren en de meerwaarde die een strategische partner voor een individueel kantoor kan bieden. SVC heeft een duidelijk beeld van waar de markt naartoe gaat en wie de beste partner is om ze te ondersteunen in de volgende fase. Het behouden van de eigen identiteit is hierbij zeer belangrijk. We kijken enorm uit naar de samenwerking met SVC en haar ongeveer 30 medewerkers, die vanaf nu allemaal onderdeel zijn van de PIA familie.”

PIA

PIA (Partners in Accountancy) Group van ondernemer Steven Brouckaert was al de op twee na grootste accountancy en advisorygroep in het middensegment van België, toen het vorig jaar met de toevoeging van Brouwers ook de Nederlandse markt betrad. De opmars van PIA past in de trend dat private equity een opmars maakt in de accountancy. Achter PIA zit aandeelhouder Baltisse, de investeringsgroep van de Belgische topondernemer Filip Balcaen. PIA licht toe wat de propositie is: ‘Kantoren die toetreden profiteren van maximale ondersteuning op het gebied van digitalisatie, kwaliteitsbeleid, rekrutering en opleiding. Intussen kunnen ze onverminderd verder ondernemen en zich blijven focussen op hun klanten. Met behoud van eigen naam en zonder op innovatief vlak stil te staan.’