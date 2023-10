Onvolledige rentebeschikkingen betalingsregeling bijzonder uitstel corona

Een groep ondernemers die gebruik maakt van de betalingsregeling bijzonder uitstel corona heeft van maart 2023 tot en met september 2023 beschikkingen invorderingsrente van de Belastingdienst ontvangen waarop 1 of meer betalingen ontbreken, meldt de fiscus.

Voor een aantal ondernemers betekent dit dat de Belastingdienst de termijnbetalingen van maart 2023 tot en met september 2023 wel heeft verwerkt op de openstaande aanslagen, maar niet op de rentebeschikkingen. Hierdoor ontbreken op deze beschikkingen de verwerkte betalingen en de invorderingsrente die de Belastingdienst daarbij in rekening heeft gebracht.

Beschikking komt nog

De Belastingdienst gaat dit herstellen en zal ondernemers met 1 of meer onvolledige beschikkingen invorderingsrente op een later moment een excuusbrief en een beschikking met de ontbrekende betalingen sturen. Alle betalingen zijn verwerkt in het periodieke schuldenoverzicht. Ondernemers zelf hoeven niets te doen.