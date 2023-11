Curator denkt dat oprichter Lodder & Co fraude pleegde

Oprichter en naamgever At Lodder zag zijn accountantsorganisatie Lodder & Co enkele jaren geleden aan onderling geruzie ten onder gaan. Curator mr. Carl Luttikhuis doet nog altijd onderzoek naar een deel van het voormalige Lodder & Co-concern en zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de oprichter heeft gefraudeerd. Dat blijkt uit een eerder dit jaar gepubliceerd faillissementsverslag.

door Misha Hofland

Lodder & Co

Het in 2003 opgerichte Lodder & Co had op het hoogtepunt in 2013 11 vestigingen, 18 partners, 250 man personeel en een omzet van €21,5 miljoen. Het accountantskantoor wilde graag doorgroeien tot een landelijke accountantsorganisatie, maar van die ambitie kwam uiteindelijk niets terecht. Lodder & Co ging ten onder aan onderling geruzie, waarbij oprichter At Lodder de hoofdrol speelde. De maten voerden onderling een enorme hoeveelheid gerechtelijke procedures, voornamelijk over geldkwesties. Het FD besteedde in 2017 in een uitgebreid artikel aandacht aan de vermeende angstcultuur bij Lodder & Co en de ondergang van het accountantskantoor. Tot op de dag van vandaag worden nog diverse procedures gevoerd. In 2021 stonden bijvoorbeeld nog een aantal betrokkenen tegenover elkaar bij de rechtbank Rotterdam.

Van de elf vestigingen van Lodder & Co gingen er uiteindelijk drie failliet. Twee vestigingen gingen verder als New Vision Group, een werd verkocht en drie sloten zich aan bij ETL. SKM uit Rotterdam stapte in 2010 uit de maatschap en Avant uit Oudewater beëindigde in 2015 de samenwerking.

Fraudeverdenking

At Lodder zelf woont inmiddels in Thailand. De curator in het faillissement van Vrijheid Apeldoorn BV is hem echter niet vergeten. Die vennootschap maakte onderdeel uit van Lodder & Co en was een soort overkoepelende beheervennootschap van het accountantskantoor. In de nasleep van het uiteenvallen van Lodder & Co werd Vrijheid Apeldoorn in oktober 2019 failliet verklaard. Er hebben zich crediteuren gemeld met vorderingen van zo’n € 16,5 miljoen. Met zijn persoonlijke Hassel Holding BV was Lodder bestuurder van Vrijheid Apeldoorn. Curator Luttikhuis is al een tijdje druk met de afwikkeling van het faillissement en publiceerde eerder dit jaar een pittig faillissementsverslag. At Lodder wil volgens Luttikhuis niet meewerken aan het aanleveren van de volledige boekhouding. Ook is er gefraudeerd, denkt de curator: “Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat er vervalste stukken als authentieke of onderhandse akte in een procedure tegen de curator zijn gebruikt, teneinde Hassel Holding en daarmee de feitelijk bestuurder, de heer Lodder, een positie te geven als crediteur resp. pandhouder.”

Winstuitkeringen

De curator heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek gedaan naar “grote verschuivingen op vermogensposities en rekening-courant verhoudingen tussen Vrijheid Apeldoorn en gelieerde ondernemingen, waaronder Hassel Holding.” Al in 2021 concludeerde hij “dat het er alle schijn van heeft dat er winstuitkeringen zijn gedaan vanuit failliet aan Hassel Holding zonder dat deze winst al gerealiseerd was. De winstuitkering lijkt te zijn gedaan in de vorm van een lening waarbij Hassel Holding een lening in 2016 heeft verstrekt aan Vrijheid Apeldoorn zodat deze de feitelijke winstuitkering nog niet zou hoeven doen. Op basis van deze lening overeenkomst zijn ook pandrechten gevestigd.”

Lodder privé aansprakelijk gesteld

Inmiddels is Lodder dan ook aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort van Vrijheid Apeldoorn, schrijft de curator in zijn laatste verslag. “Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op handelingen van deze bestuurder voorafgaand aan het faillissement die een directe aanleiding zijn geweest voor het faillissement”, schrijft curator Luttikhuis. “De handelingen betreffen onder meer het afgeven van borgstellingen en het meewerken aan verpandingen zodanig dat het ten tijde van deze rechtshandelingen duidelijk moet zijn geweest dat de verplichtingen die failliet daarmee op zich nam niet zou kunnen worden nagekomen. Daarnaast zijn winstuitkeringen zonder rechtsgeldige grondslag gedaan waarbij rekening-courantschulden van de winstgerechtigde (Hassel Holding) zijn verrekend ten nadele van Vrijheid Apeldoorn.”

Gerechtelijke procedure

Waar die bevindingen toe gaan leiden moet nog worden afgewacht. Wanneer curator Luttikhuis met een nieuw verslag over de voortgang van zijn werkzaamheden komt is niet bekend. Wel lopen er – uiteraard zou je haast zeggen – nog diverse procedures waar de curator in verwikkeld is die nog invloed kunnen hebben op de verdere afwikkeling van het faillissement. Een daarvan heeft betrekking op de vermeende vordering van Lodders Hassel Holding op het failliete Vrijheid Apeldoorn. De rechtbank heeft op 9 november 2022 in een zogeheten renvooiprocedure alle vorderingen van Lodders Hassel Holding op Vrijheid Apeldoorn afgewezen. Wel heeft Hassel Holding daarna hoger beroep aangetekend, die procedure loopt nog. Curator Luttikhuis geeft in zijn verslag aan dat hij over die procedure de afgelopen tijd ook overleg heeft gehad met Belastingdienst en FIOD.

Reactie At Lodder

Accountancy Vanmorgen vroeg At Lodder herhaaldelijk om een reactie op de bevindingen van curator Luttikhuis. Op het allerlaatste moment liet hij onder andere weten het niet eens te zijn met de bevindingen van de curator. “Wij betwisten de zienswijze van de curator in alle aspecten. Wij hebben beroep aangetekend bij de bevoegde rechter. De bevoegde rechter heeft in deze geen afdoende bevestigende uitspraak gedaan. Inmiddels hebben wij in hoger beroep bezwaar gemaakt tegen deze aantijgingen.”