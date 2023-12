Data-analyse: digital, teaming en ESG

Op 23 november 2023 vond het Coney Minds Mindbreaker Event plaats. Een event bij Snowworld waarvoor klanten en relaties van het accountants- en analyticskantoor waren uitgenodigd om onder meer te luisteren naar drie sprekers die hun inzichten deelden over digitalisering, teamwork en duurzaamheid (ESG). “Voor ons geweldig om die thema’s ééns vanuit een andere invalshoek behandeld te horen worden, want als data-driven auditkantoor zijn wij natuurlijk dagelijks bezig met onze digital, teaming en sinds kort ESG”, zegt Onno Wouters, head of analytics van Coney Minds. Lees verder om zijn blog over dit event te lezen.

Data-analyse is natuurlijk per definitie digitaal. Ons werk als accountant speelt zich sowieso voornamelijk digitaal af. De laatste keer dat ik hardcopy stukken heb opgevraagd bij de klant, en dan ook echt een papieren document kreeg, is lang geleden. Maar data-analyse vast onderdeel maken van je controle aanpak en dienstverlening is een ander verhaal, wij doen daar al bijna twintig jaar dagelijks onze stinkende best voor en dat werpt zijn vruchten af.



Tijdens het event nam Martijn Aslander ons mee in hoe je technieken kan inzetten om minder tijd te verliezen aan het zoeken van documenten, of hoe je ’tover-tekst’ kan inzetten om met een paar letters hele standaard antwoorden kan geven op terugkerende mails. Tover-tekst, tover-tekst. Wacht. Dat is eigenlijk wat wij doen met onze Management Dashboards 3.0. Jouw vertrouwde management rapportage, inzichtelijk aangeboden via Tableau Server, dagelijks geüpdatet rechtstreeks vanuit je administratie. Dus geen handmatige export acties, bewerkingen in Excel, repareren van kapotte formules meer. Geen rapportages meer delen die niet meer bekeken worden. Nee, gewoon dagelijks automagisch het overzicht dat jij wil hebben, zonder moeite.

Teaming

Een goed team is natuurlijk onmisbaar als je mooie dingen wil doen. Als team kom je veel verder en bereik je veel meer. Mooi natuurlijk, maar wat heeft teaming met data-analyse te maken en wat heeft data-analyse met teaming te maken. Marc Lammers geeft aan dat als je van ‘Goed naar Goud’ wil gaan, het veel belangrijker is om te kijken naar de verbeteringen binnen je team, dan naar de absolute prestatie. Hij maakt daarbij meteen de brug naar ondernemers. Kijk niet alleen naar de absolute prestatie van je onderneming, maar ook naar de verbetering ten opzichte van vorig jaar, of naar jouw prestatie in vergelijking tot je peers. Dan doe je het misschien toch ‘zo slecht’ nog niet.

Wij proberen met onze story-telling dashboards ook die verbeteringen inzichtelijk te maken voor ondernemers. Niet alleen de ruwe kengetallen, maar ook inzicht in de trends en ontwikkelingen. Focus op die KPI’s van je onderneming waar je ook echt invloed op hebt, laten zien hoe aanpassingen doorwerken in de ontwikkeling van die KPI’s. Zodat je als ondernemer ook van ‘Goed naar Goud’ kan gaan.

ESG

ESG komt de komende jaren keihard op ons af. In een prachtig transparant verhaal nam Wim Hubrechtsen ons mee op reis naar een duurzaam Snowworld. Heel concreet uitgewerkt op welke gebieden Snowworld de komende jaren stappen wil zitten en wat het effect daarvan is op de ESG impact. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zijn daarbij constant op zoek naar mogelijkheden om data-analyse onderdeel te maken van de ESG-propositie. Als die te rapporteren kerngetallen, prestaties en grootheden moeten gecontroleerd worden. Welke data is beschikbaar, hoe kan deze inzichtelijk gemaakt worden en langs welke norm kunnen deze getoetst worden? Het kan niet anders dan dat de inzet van data-analyse nodig zal zijn om hier inzicht in te verkrijgen. Hoe, dat gaan wij de komende periode ontdekken.

Benieuwd hoe wij op bovenstaande thema’s iets kunnen betekenen voor jouw onderneming of team? Neem gerust contact met ons op!