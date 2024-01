Fiscus publiceert handreiking betalingsregeling corona

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘Betalingsregeling in verband met corona’ gepubliceerd. Ondernemers die tijdens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen lezen hier wat nu hun betalingsverplichtingen zijn.

Tijdens de coronaperiode konden ondernemers die moeite hadden aan hun betalingsverplichtingen te voldoen gebruikmaken van het bijzonder belastinguitstel. Van het uitstel, dat liep tot 1 april 2022, hebben circa 400.000 ondernemers gebruikgemaakt. Op 1 oktober 2022 startte voor 266.000 ondernemers de betalingsregeling om hun coronabelastingschuld af te lossen in 60-maandelijkse termijnen.

1 april 2024

Tot 1 april 2024 neemt de Belastingdienst genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als de concurrente crediteuren wordt geboden. Het advies is om nog vóór die datum met de schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. De kans is dan groter dat alle schuldeisers hieraan willen meewerken omdat zij dan meer ontvangen. Het verzoek moet uiterlijk 31 maart 2024 zijn ingediend. Dit mag ook een pro forma verzoek zijn. Het afzien van het dubbele percentage geldt alleen voor ondernemingen die na sanering worden voortgezet.

Meer informatie

Meer informatie over het Bijzonder uitstel is te vinden op de internetsite Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis van de Belastingdienst.