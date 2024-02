Accountantskantoren wachten Amerikaanse sancties wegens examenfraude

Het gesjoemel met verplichte toetsen bij Nederlandse accountantskantoren groeit uit tot een internationale rel. Volgens het Financieele Dagblad bemoeit de Amerikaanse toezichthouder PCAOB zich met de fraude. Nederlandse firma’s kunnen sancties uit de Verenigde Staten verwachten. Het zou de reden zijn dat KPMG de publicatie van zijn jaarcijfers heeft uitgesteld.

De grootste zes accountantskantoren van Nederland doen al meer dan een jaar onderzoek naar fraude met interne examens. Aanvankelijk richtten zij zich op de periode 2017-2022. Naar nu blijkt is het gesjoemel mogelijk ook in 2023 doorgegaan. De Amerikaanse toezichthouder Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) eist dat de kantoren dit onderzoeken, bevestigen meerdere bronnen tegenover het FD.

Boetes

Het was bekend dat de AFM in deze kwestie samen optrekt met de Amerikaanse toezichthouder, maar naar nu blijkt heeft de PCAOB een actieve bemoeienis. De Amerikanen eisen van Nederlandse kantoren dat zij extra onderzoek doen. Dat ook boetes vanuit de VS zullen volgen voor één of meerdere Nederlandse kantoren wordt in de sector niet uitgesloten, meldt het FD op basis van bronnen.

Strenge regels

Iedere accountant die een Amerikaans bedrijf, een in Amerika beursgenoteerde onderneming of één van diens al dan niet buitenlandse dochterbedrijven controleert, moet aan de Amerikaanse toezichtregels voldoen. Deze regelgeving maakt dat de PCAOB zich mag bemoeien met de Nederlandse kantoren. Eerder legde de Amerikaanse toezichthouder megaboetes op aan accountants in Australië, het VK, Canada, China en Hongkong. Ook daar is met interne examens gefraudeerd.

Klokkenluider

De fraude met examens bij Nederlandse accountantskantoren kwam in 2022 aan het licht. Er werden direct maatregelen genomen en er rolden koppen. Zo vertrok commissaris Roger van Boxtel bij KPMG. Er zijn echter aanwijzingen dat de fraude daarna is doorgegaan. KPMG maakte eind januari bekend dat zich vorig jaar een tweede klokkenluider heeft gemeld over examenfraude. Het kantoor stelde onlangs ook de publicatie van de jaarcijfers over 2023 uit in verband met de kwestie. KPMG zou weten dat de PCAOB een boete zal opleggen. Woensdag werd bekend dat topman Marc Hogeboom, die eerder al een stap terugdeed, helemaal is vertrokken bij KPMG.

Bron: FD.