Slim en succesvol financepersoneel werven? Deze acht tips helpen je op weg

Financiële professionals spelen een sleutelrol in het bewaken van de geldstromen, het analyseren van gegevens en het geven van strategisch advies. Cruciale onderdelen. Maar het vinden van het juiste financiële talent is een uitdaging waar veel bedrijven mee worstelen.

Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen geschikte kandidaten aantrekt, maar ook de perfecte match vindt voor jouw team? Waar let je op tijdens het proces? En welke tricks kun je toepassen? Egan Drakoulas, consultant bij &Work in de finance markt, geeft advies.

1. Begrijp de specifieke vereisten

Bepaal als organisatie welke vaardigheden echt nodig zijn en waar je flexibel in kunt zijn. Kun je bepaalde kennis intern bijbrengen? Wees realistisch: opleiden kost tijd en is een langetermijninvestering. Heb je nu al structureel handen tekort, dan is dit geen slimme keuze. Zoek niet naar het perfecte profiel met te veel eisen, maar focus op wat echt belangrijk is — of dat nu specialistische kennis is of een goede teamfit.

2. Technische vaardigheden én soft skills

Terwijl technische vaardigheden van cruciaal belang zijn in finance, zijn soft skills zoals leiderschap, teamwork en creatief denken vaak net zo essentieel om klanten gedegen te bedienen. Financiële professionals die niet in staat zijn om effectief te communiceren met collega’s en klanten, problemen op te lossen of innovatieve oplossingen te bedenken, zijn voor veel bureaus geen geschikte aanvulling. Zoek naar kandidaten met een goede balans tussen technische expertise en soft skills om een dynamisch, slagvaardig en efficiënt team op te bouwen.

3. Creëer de juiste balans

Een succesvolle financiële afdeling draait niet alleen om individuele expertise, maar ook om de juiste balans tussen meerdere disciplines. Teams die zowel strategisch als operationeel sterk staan, en van elkaar leren, kunnen beter inspelen op complexe vraagstukken en veranderende regelgeving. Door deze disciplines goed op elkaar af te stemmen, zorg je voor een efficiëntere samenwerking en een completere dienstverlening aan klanten.



Benieuwd hoe je deze balans optimaal kunt inzetten? Kijk bijvoorbeeld hoe Londen & Van Holland dit doet door fiscaal en accountancy in balans te brengen, met een team dat groot genoeg is voor complexe uitdagingen, maar klein genoeg voor persoonlijk contact.

4. Screen voor financiële expertise

Het is belangrijk om de financiële expertise van kandidaten te beoordelen. Daar zijn verschillende methoden voor, waaronder technische tests, casestudies en simulaties. Deze benaderingen helpen niet alleen om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te evalueren, maar ook om het vermogen te beoordelen om complexe financiële problemen op te lossen en strategische beslissingen te nemen. Het kan ook nuttig zijn om te kijken naar certificeringen zoals Certified Public Accountant (CPA), Chartered Financial Analyst (CFA) of Certified Management Accountant (CMA) als indicatoren van professionele competentie.

5. Regelgeving en compliance

In de financiële wereld is naleving van regelgeving van vitaal belang om risico’s te beperken en de integriteit van financiële processen te waarborgen. Zorg ervoor dat kandidaten bekend zijn met relevante wet- en regelgeving en ervaring hebben met compliance-controles en -procedures. Dit kan onder meer het opstellen en handhaven van interne controles, het uitvoeren van audits en het rapporteren van financiële informatie omvatten. Het vermogen van kandidaten om nauwkeurigheid en integriteit te waarborgen in hun werk is een belangrijke indicator van hun geschiktheid voor financiële functies.

6. Investeer in voortdurende ontwikkeling

Talent aantrekken én behouden? Bied volop mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei. Kijk daarbij niet alleen wat noodzakelijk is aan extra kennis (bijvoorbeeld als het gaat om veranderende regelgeving) maar ook wat extra verdieping geeft. Dat kan vakinhoudelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld in andere facetten zoals communicatie- of leiderschapstrainingen.

Kennis overbrengen, kan op allerlei manieren. Denk aan informele trainingsprogramma’s en workshops, mentoring en coaching of kennissessies met bijvoorbeeld klanten of concullegae. Bij investeren in ontwikkeling snijdt het mes aan meerdere kanten: je medewerkers worden waardevoller, je draagt bij aan hun carrière en ook de betrokkenheid en tevredenheid van je team zal groeien. Bovendien geeft het ruimte ook eens op een ander vlak met elkaar te acteren en schept het een positieve cultuur waarin ‘leren’ een centrale rol speelt.

Meer lezen over het creëren van een positieve leercultuur? Lees ons vorige artikel op Accountancy Vanmorgen.

7. Aanpassingsvermogen en innovatie

Bij het selecteren van financieel personeel is het belangrijk om te kijken naar kandidaten die over een zekere mate van flexibiliteit beschikken in hun manier van denken, die goed kunnen schakelen en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De financiële sector evolueert immers aan de lopende band, met nieuwe technologieën, markttrends en regelgeving die de manier waarop bedrijven opereren steeds veranderen. Daarnaast is het waardevol om te zoeken naar mensen met een innovatieve mindset, die bereid zijn nieuwe ideeën te verkennen en creatieve oplossingen te bedenken voor financiële uitdagingen.

8. Test probleemoplossend vermogen

Tijdens het sollicitatieproces is het slim om het probleemoplossend vermogen van kandidaten te testen door ze uit te dagen met scenario’s of casestudies die relevante financiële kwesties simuleren. Want financiële professionals worden vaak geconfronteerd met complexe problemen en uitdagingen die een grondige analyse en strategisch denken vereisen. Zo ontdek je analytische vaardigheden, besluitvormingsproces en vermogen om effectieve oplossingen te vinden en te beoordelen.

