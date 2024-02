Aan welke vijf voorwaarden moet een ideale cloudwerkplek voor accountants voldoen?

Een cloudwerkplek biedt niet alleen gemak en flexibiliteit, maar verbetert ook de productiviteit en samenwerking binnen je accountantskantoor. Klinkt dit als muziek in de oren?

In deze blog benoemen we de vijf onderdelen die een ideale cloudwerkplek voor een accountantskantoor moet bevatten.

1. Centraal intranet

Het hart van de ideale cloudwerkplek voor accountants is een centraal intranet waarin bedrijfsdata en applicaties vanuit één punt toegankelijk zijn en waarin alle werkzaamheden samenkomen.

Dit bereik je door het realiseren van een standaard SharePoint of uitgebreide maatwerkoplossing wat aangepast kan aan je eigen eisen en wensen. Zo hoef je niet meer te wisselen tussen verschillende URL’s eninloggen gaat automatisch. Je houdt zo meer tijd over wat wat echt telt: namelijk je werk.

2. Automatiseren van simpele bedrijfsprocessen

Integraties tussen Microsoft 365 en externe apps, zoals CRM-systemen, kunnen klant- en projectgegevens synchroniseren, waardoor invoer op meerdere plaatsen overbodig wordt. Tools zoals Microsoft Power Platform, Power Automate, Power Apps en Azure Logic Apps zijn hierbij onmisbaar.

3. Vereenvoudigde communicatie

Een ander belangrijk aspect is het centraliseren en vereenvoudigen van communicatiestromen, wat indirect tijdwinst oplevert. Op traditionele wijze communiceren via e-mail kan traag en inefficiënt zijn. Door niet alleen te vergaderen, maar ook te bellen en chatten (en reminders te sturen) via Microsoft Teams kun je op een laagdrempelige manier, directer en sneller met collega’s en klanten communiceren. Alles bij elkaar opgeteld zorgt dit ervoor dat je veel efficiënter aan je dossiers kunt werken.

4. Beveiliging van klantdata en werkplek

De bescherming van je klantgegevens en je eigen werkplek is natuurlijk belangrijk. Microsoft Defender speelt hierin een bepalende rol door werkplekken, identiteiten, e-mails en documenten te beveiligen. Deze geavanceerde beveiliging garandeert dat zowel klantgegevens als de werkplek van jou en je collega’s veilig zijn tegen cyberdreigingen, waardoor je overal met een gerust hart kunt werken.

5. Inzicht in data: efficiënte besluitvorming

Een helder overzicht van klant- en procesdata werkt uiteraard prettig. Geavanceerde dashboards, geïntegreerd met Microsoft-apps en externe software via Power BI, bieden belangrijke inzichten. Deze tools stellen je in staat complexe data om te zetten in duidelijke informatie. Dit zorgt weer voor tot betere besluitvorming en effectievere communicatie met klanten en collega’s.

Focus op gebruiksgemak, gegevensbeveiliging en efficiënt werken

Heb jij alle punten kunnen afvinken? Het mooie is dat veel verbeteringen in je cloud werkplek eenvoudig kunnen worden toegevoegd of geactiveerd binnen je bestaande licentie. De stap naar een geoptimaliseerde werkplek is dus vaak een kwestie van het beter benutten van de al beschikbare middelen.

Zo kun je als accountantskantoor profiteren van een verbeterde, veilige en klantgerichte werkomgeving zonder ingrijpende overgangen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kantoor? Klik hier en neem contact met ons op.