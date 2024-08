Kantoren zijn een kwart van de werkweek vrijwel leeg

Gedurende elf uur per week is zelfs maar een kwart van de werkplekken in gebruik. Dit lage bezettingsniveau is onvoldoende om samenwerking te bevorderen, blijkt uit het onderzoek. Dat werd samen met databedrijf Measuremen uitgevoerd onder 251 bedrijven, goed voor 15% van de totale kantoorruimte in Nederland.

Gemiddeld slechts drie dagen per maand slagen werkgevers erin om genoeg personeel samen te brengen voor een levendige werkplek. Dat betekent dat op slechts 40 van de 248 werkdagen per jaar een bruisende werkomgeving ontstaat. “Steeds meer bedrijven zijn bang dat medewerkers de binding met de organisatie verliezen,” zegt werkplekexpert Harold Coenders. “Het risico van lege vloeren is dat steeds meer mensen nut en noodzaak van werken op kantoor ter discussie gaan stellen.”

Lege bureaus en kantoortuinen

De lage bezetting is vaak het resultaat van een bedrijfsbeleid dat ervoor zorgt dat er voldoende werkplekken zijn op de drukste momenten, wat leidt tot een overvloed aan lege bureaus op rustige tijden. Voor een optimaal functionerende werkomgeving is een bezettingsgraad van 50% tot 85% ideaal: druk, maar niet overvol. Vrijdag blijft de minst drukke dag, waarbij op bijna driekwart van deze dagen minder dan een kwart van de werkplekken bezet is.

Om deze leegstand aan te pakken, wordt bedrijven aangeraden om niet langer kantoorruimte te huren op basis van piekbezetting, maar te focussen op levendigheid. Dit kan door kleinere kantoortuinen te creëren die zijn afgestemd op teamgrootte, te investeren in centrale samenwerkingsruimtes voor piekmomenten en soms door minder vierkante meters te huren. Hierdoor kunnen kantoren multifunctioneel worden ingezet, bijvoorbeeld voor trainingen of evenementen, waardoor er meer spreiding van medewerkers over de week plaatsvindt.