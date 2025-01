De digitale werkplek van de toekomst: zo bereid je je voor

De kantoorwerkplek zag er enkele decennia geleden heel anders uit dan nu. Bureaus lagen vol papieren dossiers, typemachines ratelden de hele dag door en alles werd fysiek opgeslagen in grote archiefkasten. De communicatie verliep grotendeels via de telefoon of brieven, wat tijdrovend en foutgevoelig was. Deze traditionele werkplek draaide om handmatig werk en fysieke aanwezigheid.



De eerste stap naar modernisering kwam met de introductie van personal computers (pc’s) en het internet. De pc werd in de jaren ’80 geïntroduceerd en beleefde in de jaren 90 zijn echte doorbraak op de werkvloer. Computers werden toen nog vooral in gezet voor specifieke taken als tekstverwerking (WordPerfect) en spreadsheets (Lotus 1-2-3 en Excel). Deze programma’s maakten administratieve taken eenvoudiger, maar alles moest lokaal opgeslagen worden. Zonder een specifieke computer had je geen toegang tot belangrijke bestanden.

Trends: hoe de werkplek zich ontwikkelde

Met de opkomst van het internet kwam er een grote doorbraak. Internet was vanaf eind jaren negentig gemeengoed op de werkvloer en maakte andere manieren van werken mogelijk, zoals werken op afstand. Drie trends speelden hierbij een hoofdrol:



Cloud computing (vanaf begin jaren 2000): cloudplatforms maakten de werkplek grenzeloos. Vanaf de vroege jaren 2000 begonnen bedrijven data en software naar de cloud te verplaatsen. Rond 2010 werd de cloud gangbaar, met applicaties zoals Google Drive en Office 365. Vandaag de dag is de cloud de standaard voor bedrijven die willen samenwerken en data toegankelijk willen maken vanaf elk apparaat. Dit maakt ook het hybride werken mogelijk (op kantoor en elders).



Automatisering (versneld sinds 2010): hoewel automatisering al in de jaren 90 begon met relatief eenvoudige processen zoals facturatie, kreeg het vanaf 2010 een enorme impuls. Softwaretools werden slimmer, systemen koppelden makkelijker via API’s en de druk om efficiënter te werken nam toe. Sinds de komst van AI en machine learning worden ook complexe taken geautomatiseerd en routinetaken overgenomen door software. Denk aan kassaloos winkelen, virtuele assistenten en boekhoudtools die betalingen automatisch verwerken en rapportages genereren.



Veiligheid als prioriteit (sinds 2015): de groei van cyberdreigingen en strenge regelgeving zoals GDPR (2018) heeft van databeveiliging een prioriteit gemaakt. De opkomst van AI – een technologie waarvan inmiddels ook cybercriminelen dankbaar gebruikmaken – maakt veiligheid een nóg belangrijker onderwerp. Bedrijven implementeren sindsdien onder meer multifactorauthenticatie en andere geavanceerde beveiligingsmaatregelen. De nieuwe cloudapplicatie SnelStart Polaris (die in de loop van 2025 voor iedereen beschikbaar komt) is een voorbeeld van zo’n modern systeem, met focus op cloudbeveiliging en dataprotectie.

De werkplek van de toekomst: hoe ziet die eruit?

De komende vijf jaar gaan technologie en efficiëntie de werkplek verder transformeren. Dit is wat je kunt verwachten én hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Allesomvattende cloudplatforms. Dankzij cloudtechnologie bieden online applicaties steeds meer integraties. Denk aan één centrale hub waar je niet alleen bestanden opslaat, maar ook samenwerkt, projectstatussen bijhoudt, vergadert en communiceert – allemaal binnen dezelfde omgeving. Vanuit één applicatie verwerk je bijvoorbeeld op veilige wijze de boekhouding, je regel je je bankzaken en onderteken je een klantovereenkomst. Software en data zijn in de toekomst volledig geïntegreerd.



Investeer in veelzijdige cloudoplossingen. Zorg dat je werkt met een platform dat meerdere processen ondersteunt, zoals samenwerking, administratie en beveiliging. Denk aan tools die eenvoudig kunnen integreren met andere software en uitbreidbaar zijn.



Omarm AI en automatisering. Identificeer repetitieve taken in je bedrijf en kijk hoe je deze kunt automatiseren. Overweeg AI-tools die analyses en rapportages verzorgen, zodat jij je kunt richten op strategie en groei.



Hyperautomatisering: kunstmatige intelligentie vervangt in toenemende mate repetitief werk én ondersteunt besluitvorming. AI-assistenten gaan analyses maken, zoals trends in verkoopcijfers of projectvoortgang, en doen voorstellen voor verbeteringen. Een AI-gestuurde tool kan bijvoorbeeld opmerken dat de verkoop van een product terugloopt en stelt marketingstrategieën om dit te verbeteren.



Slimme integraties: technologieën zoals VR (virtual reality) en AR (augmented reality) zullen de digitale werkplek opnieuw definiëren. Dit gaat vooral gebeuren in sectoren waar visuele samenwerking belangrijk is, zoals design, engineering en training. Teams kunnen hierdoor bijvoorbeeld efficiënt samenwerken in een virtuele vergaderruimte, waar ze 3D-modellen van producten bekijken en aanpassen. Ook kunnen nieuwe medewerkers via AR leren hoe ze complexe processen uitvoeren, zonder fysiek op locatie te zijn.



Bereid je voor op AR en VR. Ook als deze technologieën nog niet standaard zijn in jouw vakgebied, kunnen ze binnenkort een verschil maken. Denk aan virtuele samenwerking of training. Overweeg alvast hoe deze technologieën jouw bedrijf kunnen versterken.



Geavanceerdere beveiligingstechnologieën: de toenemende digitalisering van de kantoorwerkplek gaat gepaard met nieuwe beveiligingsuitdagingen. De komende jaren stappen bedrijven over op ‘zero trust’-beveiliging (waarbij elke toegangspoging, zelfs binnen het bedrijfsnetwerk, streng wordt gecontroleerd) en AI-gestuurde dreigingsdetectie (automatische systemen die realtime cyberdreigingen herkennen en blokkeren voordat ze schade kunnen aanrichten).



Blijf voorop in beveiliging. Adopteer geavanceerde beveiligingstechnologieën zoals multifactorauthenticatie en ‘zero trust’-principes. Bescherm je bedrijf proactief tegen dreigingen met AI-gestuurde detectiesystemen. Training voor medewerkers blijft ook essentieel: zij zijn vaak de eerste verdedigingslinie.



Hybride werken als norm: een mix van werken op kantoor en thuis blijft de standaard. Dit vraagt om verdere investeringen in digitale tools die teams soepel laten samenwerken, ongeacht locatie. Planningtools houden straks rekening met waar iedereen werkt, zodat vergaderingen en samenwerkingen efficiënt kunnen worden georganiseerd.



Zorg voor een hybride strategie. Richt werkplekken zo in dat medewerkers zowel thuis als op kantoor optimaal kunnen presteren. Investeer in planningtools, communicatieplatforms en devices waarmee locatie geen beperking meer is.



Personalisatie van de werkplek: de digitale werkplek wordt steeds meer afgestemd op de individuele medewerker. Software past zich aan op basis van persoonlijke voorkeuren, werkwijze en rollen. Een marketingmedewerker ziet bijvoorbeeld direct marketingtools en statistieken bij het inloggen, terwijl een financieel medewerker een dashboard met financiële rapporten krijgt.



Personaliseer de werkplek. Zorg dat je digitale werkplek flexibel is en aangepast kan worden aan de behoeften van verschillende medewerkers. Dit verhoogt de productiviteit en tevredenheid van je team.



Meer focus op duurzaamheid: duurzaamheid speelt ook in de digitale werkplek een grote rol. Bedrijven zullen bijvoorbeeld technologie inzetten om energieverbruik van datacenters te minimaliseren en gaan milieuvriendelijke werkmodellen bevorderen, zoals minder reizen door meer videoconferenties.



Denk duurzaam. Investeer in technologieën en processen die duurzaamheid bevorderen. Kies energie-efficiënte systemen en bevorder thuiswerken en virtuele vergaderingen om reistijd en CO2-uitstoot te verminderen.



Conclusie: kies de juiste applicatie(s)

De digitale werkplek van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden voor efficiëntie, samenwerking en veiligheid. Door nu te investeren in veelzijdige cloudoplossingen, automatisering en geavanceerde beveiligingstechnologieën, zorg je dat jouw bedrijf flexibel, duurzaam en toekomstbestendig blijft. De juiste, veilige applicatie vormt het fundament voor een werkplek waar jouw team niet alleen kan werken, maar kan excelleren – waar dan ook, wanneer dan ook.

