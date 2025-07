In 5 weken naar een serverloze werkplek 

Ben je het ook zo zat dat een serverprobleem meteen de hele organisatie treft? Als je ’s avonds nog even aan het werk wil gaan, en ontdekt dat de server niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden of een update? Niet in kunnen loggen bij de server, een veelvoorkomende frustratie. Misschien heb je je er na vele jaren frustratie bij neergelegd, en denk je dat IT-problemen ‘er gewoon bij horen’.

Neem afscheid van dure servers

Het is een keer klaar met die dure servers op kantoor. En zeker als ze alleen nog maar draaiende worden gehouden voor document management of applicaties als Caseware Working Papers, UNIT4 Audition, UNIT4 Financial Data Suite. Het kan en moet anders. Bij Asista hebben wij namelijk Caseware on Intune ontwikkeld. Deze unieke oplossing combineert de uitgebreide functionaliteiten van Caseware Working Papers met de veilige opslag en toegangsbeveiliging van Caseware Cloud voor alle dossiers.

Daarmee maken wij de serveromgeving volledig overbodig. Dit zorgt er niet alleen voor dat jouw medewerkers gefrusteerd zijn om de serveromgeving, maar je bespaart ook flink in directe en indirecte kosten.

Wat komt er dan te vervallen?

Aanschaf en afschrijvingskosten (server)hardware

Huurkosten ruimte in een datacenter

Stroomverbruik van servers en airco

Licentiekosten voor Citrix en/of VMware licenties

Licentiekosten voor Microsoft Remote Desktop Services

Kosten voor het Azure platform

Beheerskosten serveromgeving

Kosten voor bestandsopslag

Kosten voor backup- en restore software

Kosten voor virusbeveiliging van de servers

Neem net als VO Accountants afscheid van de server

De kantoorfilosofie van VO Accountants vraagt om goed georganiseerde IT-voorzieningen zodat medewerkers overal en altijd veilig kunnen werken. Al in 2010 is het accountantskantoor gestart om zoveel mogelijk te automatiseren, te scannen en te herkennen. ‘Tot 2021 hadden we een server hier op kantoor staan. Daar wilden we eigenlijk al een tijdje van af. Ons jaarrekeningpakket stond een overstap naar de cloud in de weg. We waren echt op zoek een IT-partner die ons kon helpen bij de laatste stap. Dat was Asista. Met Caseware on Intune en Werkplekbeheer stelden ze ons in staat om én afscheid te nemen van de server én die software te blijven gebruiken.’

De overstap naar Werkplekbeheer was volgens Corlin een fluitje van een cent: ‘Ze zijn op vrijdagochtend begonnen en aan het eind van de middag was het klaar en konden de medewerkers werken op een laptop voorzien van Microsoft 365. Office staat op de laptop maar de rest van onze softwarestraat draait volledig in de cloud’, legt Corlin uit.

Als kantoor kun je op basis van rollen en rechten per medewerker instellen welke software beschikbaar moet zijn. Asista monitort de hardware en software 24 uur per dag. Zo zorgt de IT-specialist dat alle werkstations altijd voorzien zijn van de laatste updates.

Serverloos in 5 weken

Kies je voor een Asista-werkplek? Dan zorgen wij ervoor dat je in 5 weken volledig serverloos werkt. Met gemiddeld 2 uur downtime, zorgen voor een gestroomlijnde en efficiënte onboarding. Hoe we dat doen? Vooraf brengen we het applicatielandschap en de werkplek van jouw kantoor in kaart. Zijn alle benodigde zaken aangeleverd, dan prikken we samen een startdatum.

Voorbereiding (week 1)

In de eerste week gaan we aan de slag met de voorkeuren van jouw kantoor. Standaarddiensten zoals Exclaimer, SSPR en Printix zetten we klaar. En we zorgen ervoor dat je na de migratie eenvoudig toegang krijgt tot de gewenste applicaties.

Inrichting (week 2)

We gaan de laptops zo efficiënt en veilig mogelijk inrichten met Microsoft Intune. Ook worden de laptops voorzien van 2FA en een versleuteld harddrive. Vervolgens bereiden we de baseline voor die tijdens de pre-migratie kan worden getest.

Pre-migratie (week 3)

We testen de inrichting van A tot Z en weer terug. Samen doorlopen we het hele proces en kijken daarbij door de ogen van jouw medewerkers. Jouw kantoor voert zoveel mogelijk acties uit om de werkplek kritisch te controleren.

Migratie (week 4)

Is iedereen tevreden na de pre-migratie? Dan gaan we na akkoord over tot de migratie. We synchrosniseren en resetten de werkplekken van medewerkers op een vooraf gepland tijdstip. De oude serveromgeving blijft tijdelijk intact, zodat er een minimale werk onderbreking is. De migratie vindt plaats op donderdagmiddag om 16:00 uur. De volgende ochtend is je omgeving vanaf 09:00 uur live en zitten we samen in een Teams-meeting om de nieuwe werkplek bij je medewerkers te introduceren. Op vrijdagochtend om 10:00 uur is iedereen weer aan het werk.

Nazorg (week 5)

Zodra de migratie compleet is, organiseren we een kennissessie voor de collega’s. Ook blijft ons team beschikbaar voor vragen of eventuele problemen. En wil jij nog meer halen uit jouw Asista-werkplek? Dan is onze Microsoft 365 of Data Informatie Eindgebruiker Veiligheid (DIEV) training iets voor jou.

Is jouw kantoor geschikt voor de moderne werkplek?

Wij ádemen accountancy: we kennen jouw wereld door en door. We zien je zó zitten achter je bureau: in de weer met cijfers, werkdruk, zorgen dat alles klopt, servers die niet werken, bestanden die lastig vindbaar zijn, kritische klanten die om aandacht vragen en, als je heel eerlijk bent: meer werk dan je mensen kunt vinden. En dat kan stress geven. Dáárom bestaat Asista. Dus wil jij nou ook genieten van de flexibele Asista-werkplek? Doe vandaag nog de Quick Scan en ontdek hoeveel je op álle fronten vooruitgaat door over te stappen naar een serverloze werkplek!