3 uitdagingen voor moderne accountantskantoren – en hoe je ze aanpakt

Accountantskantoren staan voor nieuwe uitdagingen: meer verwachtingen van je klant, druk om proactief waarde te bieden en toenemende digitalisering. Hoe ga je hiermee om? De drie grootste obstakels en eventuele oplossingen op een rij.

1. Balans tussen administratie en advies

Je wil klantgericht adviseren, maar terugkerend werk zoals administraties en btw-aangiftes slokt de tijd op. Oplossing: Automatiseer en stroomlijn je processen. Een efficiënte basis zorgt voor meer tijd en ruimte om strategisch met klanten mee te denken.

2. Klanttevredenheid verhogen

Veel dienstverlening blijft reactief: deadlines halen en fiscale taken afronden. Ondertussen verwachten klanten dat je proactief met ze meedenkt over zaken als liquiditeit en fiscale voordelen. Oplossing: Zet klanten centraal en benut technologie, zoals dashboards met real-time data. Maar het allerbelangrijkste? Luister naar de wensen van je klanten en overtref hun verwachtingen.

3. Digitalisering omarmen

Je worstelt met verouderde processen en repetitieve taken doe jij of je collega nog veelal handmatig. Dit kost tijd, verhoogt de kans op fouten en houdt groei tegen. Oplossing: Begin klein en werk stapsgewijs naar een automatiseringsgraad van minimaal 75%. Focus op tijdrovende taken zoals het verwerken van bankmutaties. En niet onbelangrijk: betrek je team actief bij deze verandering!

Elke uitdaging is een kans voor groei

Benieuwd hoe de best presterende kantoren uit de sector efficiëntie, klantgerichtheid en innovatie combineren? Lees onze whitepaper ‘Bouwen aan het accountantskantoor van morgen’ en ontdek hoe ook jij bouwt aan een kantoor van morgen!