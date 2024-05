Adviescollege: nieuwe regels kosten bedrijven ruim kwart miljard

Nieuwe wet- en regelgeving kan bedrijven jaarlijks structureel ruim 275 miljoen aan extra lasten gaan opleveren, zo meldt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in zijn jaarverslag. Het college is van veel kabinetsvoorstellen niet onder de indruk: 60% is onvoldoende onderbouwd.

Dat brengt het ATR tot de conclusie dat de kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving in 2023 qua regeldruk verder is verslechterd. Dat zes van de tien getoetste voorstellen van het kabinet onvoldoende onderbouwd is, is nog nooit voorgekomen. ‘ATR adviseert in vijftien procent van zijn adviezen zelfs om het wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Voor het eerst is het aantal negatieve adviezen groter dan het aantal positieve. Een zorgelijke ontwikkeling’, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. ‘Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke aandacht voor regeldruk zich niet vertaalt in meer aandacht voor de onderbouwing van de regeldrukgevolgen van voorgenomen regelgeving.’

Het ATR kreeg vorig jaar 559 adviesaanvragen voorgeschoteld, iets minder dan het jaar daarvoor. Bij circa 20% van de adviesaanvragen is een formeel advies gegeven. ATR geeft positieve adviezen als de kwaliteit van de onderbouwing van het voorstel geen, of geen grote, tekortkomingen kent. Wanneer de onderbouwing forse tekortkomingen bevat, dan krijgt een voorstel een negatief advies. Dat was dus in 60% van de aanvragen het geval.

Stijging regeldruk voor bedrijven

Als de voorstellen die in 2023 zijn voorgelegd ongewijzigd van kracht worden, dan neemt de regeldruk voor bedrijven structureel toe met ruim 275 miljoen euro. ‘Dit blijkt uit de berekeningen die de ministeries zelf hebben gemaakt. Voor professionals is de toename ruim 43 miljoen euro. Dit betekent dat de stijgende trend uit voorgaande jaren onverminderd doorzet.’