Rechtspraak 2025: minder belastingzaken, doorlooptijden blijven knelpunt

Het aantal belastingzaken bij de Nederlandse Rechtspraak is in 2025 flink gedaald. Daar staat wel tegenover dat een beperkt deel van de belastingzaken binnen de genormeerde doorlooptijd wordt afgedaan.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2025. Bij de rechtbanken kwamen in 2025 in totaal 31.090 belastingzaken binnen, een daling van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook bij de gerechtshoven was sprake van een afname: de instroom daalde van 9.100 naar 8.510 zaken, een min van 6 procent. De daling volgt op een jaar waarin de uitstroom van belastingzaken uitzonderlijk hoog lag, waardoor 2025 deels het beeld geeft van een correctie op die piek.

Doorlooptijden blijven aandachtspunt

Hoewel het aantal zaken afneemt, blijven doorlooptijden een aandachtspunt. In 2025 werd bij de rechtbanken 19 procent van de belastingzaken binnen de daarvoor gestelde termijn afgedaan. Bij de gerechtshoven lag dat percentage op 18 procent. Daarmee vallen de cijfers terug ten opzichte van 2024, toen bij de hoven nog 41 procent van de belastingzaken op tijd werd afgerond. Die tijdelijke verbetering hing samen met de afhandeling van een specifiek cluster zaken binnen één gerecht.

De cijfers laten zien dat belastingzaken vaak niet binnen de genormeerde doorlooptijd worden afgedaan. Dat hangt onder meer samen met de aard van de zaken. In hoger beroep wordt een groot deel van de belastingzaken door een meervoudige kamer behandeld: in 2025 ging het om 75 procent van de zaken bij de gerechtshoven. Bij de rechtbanken lag dat aandeel met 13 procent lager, maar nog altijd boven het niveau van veel andere zaakstromen. Schommelingen in deze cijfers hangen volgens de Rechtspraak onder meer samen met de aanwezigheid van clusters van zaken, zoals bpm- en dividendzaken.

Naast rijksbelastingen blijft ook de lokale fiscaliteit zichtbaar in de cijfers. Het aantal belastingzaken van lagere overheden nam in 2025 licht toe met 5 procent tot circa 3.200 zaken. Binnen deze categorie vormen WOZ-zaken met ongeveer 2.600 zaken het grootste deel. Daarmee blijft de waardering van onroerend goed een terugkerend onderwerp in de rechtspraktijk.

Stappen gezet op digitalisering

Op het gebied van digitalisering zet de Rechtspraak verdere stappen. Digitaal procederen is inmiddels mogelijk in onder meer belastingzaken en zaken rond volksverzekeringen. Daarnaast wordt gewerkt aan bredere digitale toegankelijkheid en aan koppelingen met systemen van professionele gebruikers, met als doel het proces van procederen en dossierbeheer verder te ondersteunen.

Ook in andere economisch relevante zaakstromen zijn verschuivingen zichtbaar. Zo daalde de instroom bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar ongeveer 1.050 zaken, vooral doordat het aantal zaken rond coronasteunmaatregelen zoals de TVL verder afnam. Tegelijkertijd wijst de Rechtspraak op de specifieke dynamiek van insolventiezaken, waar toezicht en afwikkeling vaak langdurig doorlopen.

In totaal publiceerde de Rechtspraak in 2025 ruim 71.000 uitspraken, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee groeit de hoeveelheid beschikbare jurisprudentie verder.

